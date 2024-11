Vanessa Kipfer, bekannt als Daughter In Law, bringt die Tanzflächen mit ihrem einzigartigen Gespür für Musik und die Stimmung des Publikums zum Beben. „Die Interaktion mit dem Publikum finde ich enorm wichtig“, sagt sie. Besonders in kleineren Venues genießt sie die Nähe zum Publikum: „Das Einfangen von Blicken und das Teilen von Lächeln schafft eine vertraute Atmosphäre.“

Ihre Musik ist vielseitig, und sie lässt sich von den verschiedensten Quellen inspirieren. „Inspiration für Musik kann in den unerwartetsten Momenten auftauchen“, erzählt sie. Selbst Genres, die sie sonst nicht hört, wie Psychedelic Trance, fliessen in ihre Sets ein. So gelingt es ihr immer wieder, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Vor jedem Auftritt nimmt sich Vanessa Zeit, um sich mental auf ihr Set vorzubereiten. „Ich schaue, dass ich nicht gestresst an ein Set antrete und nehme mir mindestens eine halbe Stunde vorher Zeit, um mich zu installieren.“ Zudem beobachtet sie das Publikum, um die Stimmung aufzugreifen: „Anhand des Verhaltens der Tänzerinnen und Tänzer entscheide ich, wie ich mein Set starten möchte.“

1/5

Ihr Traum, ihre Musik weltweit zu teilen, entstand bereits bei ihrem ersten Gig 2020 in der Longstreet Bar in Zürich. „Als ich die Crowd sah, die hemmungslos, mit einem breiten Lächeln tanzte, wusste ich – das möchte ich weiterhin erleben.“ In Zukunft hofft sie, regelmässig eigene Tracks spielen zu können, die ihre Emotionen und Erfahrungen widerspiegeln. Ein besonderer Wunsch wäre ein Auftritt bei einer Circoloco Party. „Ich liebe die Stimmung und die einzigartigen Venues, die auf der ganzen Welt verteilt sind.“

Mit Leidenschaft und ihrem Talent, das Publikum zu fesseln, steht Vanessa Kipfer alias Daughter In Law eine grosse Zukunft als DJane bevor.

Die Bank Cler unterstützt die Schweizer Musiktalente mit riser Musik hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen – unabhängig von Alter, Sprache oder Herkunft. Die Bank Cler engagiert sich aktiv für die Förderung der Schweizer Musikszene und unterstützt Nachwuchstalente in allen Bereichen, von Pop über Rock bis hin zur Klassik. Wir begleiten junge Musiker auf ihrem Weg zu nationaler Bekanntheit, nicht nur durch einmalige Preisvergaben, sondern mit langfristiger Förderung in den entscheidenden Phasen ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten diese Talente die Möglichkeit, auf großen Bühnen zu stehen und ihre musikalischen Träume zu verwirklichen. Weitere Informationen hier. Daughter In Law – DJane mit Unterstützung von riser auf dem Weg nach oben Die vielseitige Schweizer DJane Daughter In Law fasziniert mit ihrem einzigartigen Mix aus akustischen und elektronischen Sets. Ihre Fähigkeit, verschiedene Musikstile zu vereinen, macht sie zur idealen Kandidatin für das riser Programm. riser unterstützt junge Künstler wie Daughter In Law dabei, ihre Musik auf grossen Bühnen und bei wichtigen Events zu präsentieren. Dank riser erhält sie wertvolle Auftrittsmöglichkeiten und kann ihre künstlerische Positionierung gezielt weiterentwickeln. Musik hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen – unabhängig von Alter, Sprache oder Herkunft. Die Bank Cler engagiert sich aktiv für die Förderung der Schweizer Musikszene und unterstützt Nachwuchstalente in allen Bereichen, von Pop über Rock bis hin zur Klassik. Wir begleiten junge Musiker auf ihrem Weg zu nationaler Bekanntheit, nicht nur durch einmalige Preisvergaben, sondern mit langfristiger Förderung in den entscheidenden Phasen ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten diese Talente die Möglichkeit, auf großen Bühnen zu stehen und ihre musikalischen Träume zu verwirklichen. Weitere Informationen hier. Daughter In Law – DJane mit Unterstützung von riser auf dem Weg nach oben Die vielseitige Schweizer DJane Daughter In Law fasziniert mit ihrem einzigartigen Mix aus akustischen und elektronischen Sets. Ihre Fähigkeit, verschiedene Musikstile zu vereinen, macht sie zur idealen Kandidatin für das riser Programm. riser unterstützt junge Künstler wie Daughter In Law dabei, ihre Musik auf grossen Bühnen und bei wichtigen Events zu präsentieren. Dank riser erhält sie wertvolle Auftrittsmöglichkeiten und kann ihre künstlerische Positionierung gezielt weiterentwickeln.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.