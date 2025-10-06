Vom 25. Oktober bis 2. November verwandelt das Weinfestival Basel die Stadt erneut zum Zentrum der Schweizer und internationalen Weinszene – erstmals auch mit Side Events in ausgewählten Locations und Restaurants.

Das Weinfestival Basel, die bedeutendste Weinveranstaltung der Region, lädt 2025 wieder in die Messehalle 2 im MesseQuartier mit über 140 Ausstellern, mehr als 3’000 Weinen und einem vielfältigen Rahmenprogramm. Erstmals weitet sich das Festival in die Stadt aus – mit stilvollen Side Events in renommierten Restaurants, Bars und Clubs.

Im Fokus des Festivals steht der persönliche Austausch mit Produzenten und Weinhändlern. Besuchende können Weine direkt am Stand degustieren, sich fachlich beraten lassen und ihre Favoriten direkt bestellen. „Das Weinfestival Basel schafft, was weder Online-Shops noch der unbediente Detailhandel leisten können: gelebte Weinkultur mit echten Geschichten über Herkunft, Handwerk und Terroir. Hier wird Wein erlebbar – sinnlich, persönlich und inspirierend“, so René Zürcher, Projektleiter des Festivals.

Internationale Gastregionen Italien, Provence und Ungarn

Mit Italien, der Provence und Ungarn präsentiert das Festival 2025 erstmals drei internationale Gastregionen. Der „Italian Bubbles"-Pavillon, realisiert in Zusammenarbeit mit der ITA – Italian Trade Agency, zeigt erstklassige Metodo-Classico-Schaumweine von Trento DOC und Monti Lessini Durello. Die Provence begeistert mit einer exklusiven Auswahl an Rosés – frisch, elegant und sonnenverwöhnt. Ungarn, einer der traditionsreichsten Weinproduzenten Europas, tritt mit zwei grossen Themenständen auf und präsentiert die Regionen Villány (Cabernet Franc), Tokaj (Tokaji Aszú), Eger und Szekszárd.

Exklusive Highlights für Connaisseurs

Die Bar „Les Raritées“ serviert seltene und ikonische Weine glasweise – etwa Château Le Pin 2005 (Magnum), Opus One 2018, Clos de Vougeot 2001 von Méo-Camuzet oder Ornellaia 2020. Eine einzigartige Möglichkeit für Kenner, Sammler und Geniesser. Zusätzlich stehen über 150 prämierte Weine aus dem renommierten Wettbewerb La Sélection zur gezielten Degustation bereit. Das bietet Besuchenden eine verlässliche Orientierung und macht die Qualität erlebbar.

Naturweine – Charakter in Reinform

Neu zeigt das Festival Naturweine. Vinifiziert ohne chemische Zusätze, biologisch oder biodynamisch angebaut und voller Charakter. Winzer und Importeure präsentieren diese raren Tropfen in einem eigenen Bereich.

Feine Delikatessen aus aller Welt

Auch kulinarisch wird das Weinfestival zum Erlebnis. Austern aus der Bretagne und Irland, uruguayischer Kaviar, spanischer Ibérico-Schinken, Tessiner Cocktails, Waadtländer Spezialitäten, italienische Klassiker, Schweizer AOP-Produkte, handgemachte Alfajores, sowie Pasteten und Terrinen aus basellandschaftlicher Produktion und Lavazza-Caffè sorgen für eine passende Genussbegleitung.

WineArt – Wenn Wein und Kunst verschmelzen

In Kooperation mit dem Verein KunstWerkBasel wird die Kunstausstellung „WineArt“ in das Festival integriert. Über 15 Künstler und Künstlerinnen zeigen ihre Werke. Besuchende erleben Wein und Kunst als sinnliches Gesamterlebnis – inklusive Degustation passender Weine zu ausgewählten Kunstwerken.

Das Weinfestival zieht in die Stadt

Zum ersten Mal verlässt das Weinfestival zudem die Messehalle und erobert die Basler Innenstadt: Am 23. Oktober eröffnet ein festliches Wine & Dine „Grand Opening Bordeaux“ im Teufelhof Basel das Festival. Am 25. Oktober trifft beim „Walliser Zmittag“ im Ufer 7 Alpine Weinkultur auf urbanes Foodkonzept. Vom 24. Oktober bis 2. November bringen die „Wine Night Sessions“ in den Clubs Fiera, Cube und Bambusnest Wein und Musik zusammen – mit Schaumweinen aus dem Trentino, Provence-Rosés und süditalienischen Klassikern.

Mit jährlich rund 20'000 Besuchenden ist das Weinfestival Basel der bedeutendste Treffpunkt der Weinwelt in der Nordwestschweiz. Es vereint Weinprofis, aufstrebende Talente, neugierige Entdeckerinnen und Entdecker und leidenschaftliche Geniesser zu einem lebendigen, vielfältigen und inspirierenden Erlebnis.

Offizielle Partner des Weinfestivals Basel sind San Pellegrino und Aqua Panna als Wasserpartner sowie Lavazza als Betreiber der Kaffeelounge.

Weinfestival Basel 2025 25.Oktober – 2. November 2025/ Messehalle 2, MesseQuartier Basel Official Side Events 23.10.2025 «Grand Opening» Wine & Dine Bordeaux, Der Teufelhof Basel 24.10.2025 Italian Bubbles - Perlenspiel im Glas, Fiera Bar, Messeplatz 25.10.25 Wybärg und Ryhufer, Walliser Zmittag, Ufer 7, Basel 25.10.2025 La Notte del Sud, Vini - Sapori - Dolce Vita, Cube, MesseQuartier 30.10.2025 Hungarian Wine Night, Bambusnest, MesseQuartier 31.10.2025 St-Tropez Rosé Night, Cube, MesseQuartier 01.11.2025 Halloween Party - Les Vins du Monde, Cube, MesseQuartier 24.10.-2.11.2025 Wine Night Sessions und Apéros, Fiera, Cube, Bambusnest Tickets und Informationen

