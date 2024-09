Das Coachella der Berge am Lago Maggiore

Das SunIce Festival, bekannt als das «Coachella der Berge», erweitert sein Konzept in den Sommer. Nach dem Winter-Event auf 2000 Metern in St. Moritz bringt es Musik, Natur und Lifestyle an den Lago Maggiore in Ascona – für ein mediterranes Spätsommerfestival am Strand.

1/5

Vom 19. bis 21. September 2024 verwandelt sich das Lido di Ascona in ein exklusives Festivalgelände, das in Partnerschaft mit der Seven Group gestaltet wird. Mit drei Bühnen, einem exklusiven Food Village, mehreren Bars und einem grosszügigen VIP-Bereich bietet das Festival alles, was das Herz begehrt.

Hochkarätiges Line-up und mediterraner Flair

Das Line-up für die erste Sommerausgabe verspricht ein musikalisches Highlight: Internationale Top-Acts wie Paul Kalkbrenner, Deborah De Luca und Meduza stehen auf dem Programm. Ergänzt werden sie durch Künstler wie Levi, Rivo und Sistek, die mit mediterranen Afrobeats für sommerliche Stimmung am Strand sorgen. Ein Muss für Fans elektronischer Musik.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Experience Festival

Neben der Musik erwartet die Besucher ein vielseitiges Lifestyle-Programm: Segeln, Fallschirmspringen, Stand-up-Paddling und Wakeboarden stehen auf dem Aktivitätenplan. Im Festival Village erleben die Gäste exklusive Partner wie Sunrise, Al Capone und Moet Hennessy hautnah. Sunbeds im VIP-Bereich und private Lounges mit Blick auf die Mainstage sind ebenfalls buchbar.

Statement des Gründers

Loris Moser, Gründer und CEO von SunIce, betont: «Von Anfang an haben wir den Namen SunIce bewusst gewählt, um ihm gerecht zu werden. Neben der Winterausgabe in St. Moritz war schon immer eine Sommeredition geplant. Dass wir dies bereits nach nur drei Ausgaben in dieser Grössenordnung umsetzen können, hätte ich mir nie träumen lassen.»

Die letzten Tickets sind über die Festival-Website erhältlich. Der perfekte Sommerabschluss im schönen Tessin!

SunIce Festival Ascona 19.–21. September 2024 Lido di Ascona Tickets ab CHF 69.90 https://www.sunicefestival.ch 19.–21. September 2024 Lido di Ascona Tickets ab CHF 69.90 https://www.sunicefestival.ch Infos und Tickets





Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.