Mit gerade einmal 23 Jahren hat sich der Zürcher DJ und Produzent DARREN bereits einen festen Platz in der internationalen Musikszene erarbeitet. Seine musikalische Reise begann früh, als er sich das Spielen von Instrumenten wie Klavier, Schlagzeug, Gitarre und Bass aneignete. „Ein grosser Vorteil des Beherrschens mehrerer Instrumente ist, dass ich jederzeit die Freiheit habe, einfach zu jammen. Dabei entstehen oft grossartige Ideen – gezielt oder zufällig. Diese Flexibilität bereichert meinen Produktionsprozess enorm“, erklärt er.

Seit 2022 liegt sein Fokus auf der Musikproduktion, und er hat bereits zahlreiche Tracks auf Plattformen wie SoundCloud und Spotify veröffentlicht. Besonders stolz ist er auf die Unterstützung des renommierten Keinemusik-Kollektivs, das seine Werke regelmässig in ihre Sets aufnimmt. DARRENs unverwechselbarer Afro-House-Sound begeistert Fans weltweit, egal ob im Kaufleuten Club in Zürich oder auf exklusiven Events wie Mykonos High.

Für DARREN bedeutet Afro-House weit mehr als nur Musik. „Mein Afro-House-Sound ist geprägt von den vielen Subgenres, die mich im Laufe der Zeit beeinflusst haben. Besonders wichtig sind mir die melodischen Aspekte. Sie erzählen eine Geschichte, die jeder Hörer auf seine eigene Weise interpretieren kann.“ Diese Leidenschaft spiegelt sich auch in seinen Auftritten wider. Ein besonderes Highlight seiner Karriere war Beirut, wo er in einem ausverkauften Club vor mehr als 1000 Menschen spielte: „Die House-Musik ist dort sehr beliebt, und ich habe mich sowohl in die Stadt als auch in die lokale Kultur verliebt.“

Seine jüngsten Projekte umfassen Remixe bekannter Tracks wie „Berlin“ von Ry X und „Say My Name“ von Destiny’s Child, die ihm die Aufmerksamkeit großer DJs wie &ME und Adam Port einbrachten. DARREN plant, 2024 seinen innovativen Afro-House-Sound weiterzuentwickeln und die internationale Szene nachhaltig zu prägen. „Ich höre seit ich 12 bin fast ausschliesslich House-Musik, und es gibt nichts Schöneres, als diese Leidenschaft mit der Welt zu teilen.“

Die Bank Cler unterstützt die Schweizer Musiktalente mit riser Musik hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen – unabhängig von Alter, Sprache oder Herkunft. Die Bank Cler engagiert sich aktiv für die Förderung der Schweizer Musikszene und unterstützt Nachwuchstalente in allen Bereichen, von Pop über Rock bis hin zur Klassik. Wir begleiten junge Musiker auf ihrem Weg zu nationaler Bekanntheit, nicht nur durch einmalige Preisvergaben, sondern mit langfristiger Förderung in den entscheidenden Phasen ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten diese Talente die Möglichkeit, auf großen Bühnen zu stehen und ihre musikalischen Träume zu verwirklichen. Weitere Informationen hier. DARREN - Mit Unterstützung von riser auf Erfolgskurs riser öffnet jungen Künstlern wie DARREN die Türen zu einer erfolgreichen nationalen Karriere. Mit seinem innovativen Afro-House-Sound wird der aufstrebende DJ und Produzent nun auf grossen Bühnen präsentiert. riser hilft ihm dabei, seine musikalische Positionierung weiterzuentwickeln und sich mit etablierten Künstlern der Branche zu vernetzen, um sich in der Schweizer elektronischen Musikszene fest zu etablieren.

