«Dank der Sporthilfe bin ich in Paris»

Andrin, was bedeutet die Schweizer Sporthilfe für dich?

Die Schweizer Sporthilfe ist für mich bis anhin die finanziell wichtigste Stütze in meiner Karriere. Sie ermöglicht es mir, Trainingslager, Wettkämpfe und die notwendige Ausrüstung zu finanzieren. Sie stellt für mich aber auch ein Zeichen des Vertrauens in meine sportlichen Leistungen und Ambitionen dar und bietet mir die Möglichkeit, mich voll auf meinen Sport zu konzentrieren. Das gibt mir den notwendigen Rückhalt, um auf höchstem Niveau zu trainieren und Wettkämpfe zu bestreiten.

Wie spürst du, dass du Teil des Sporthilfe Team Suisse bist?

Die Sporthilfe fühlt sich an wie eine grosse Familie aller Schweizer Sportlerinnen und Sportler. Ich hatte letztes Jahr die Ehre, am Sporthilfe Super10Kampf teilzunehmen. Dies war ein lustiger Anlass, an dem ich mich mit anderen Athleten austauschen konnte und die vielen Unterstützer der Sporthilfe kennenlernen durfte.

Was möchtest du den Mitgliedern und Spendern des Sporthilfe Team Suisse mit auf den Weg geben?

Ein grosses Dankeschön! Ich habe bei uns im Ruderteam miterlebt, wie die Unterstützung der Sporthilfe dazu beigetragen hat, dass wir mehr Leute im Kader haben und als Team bessere Leistungen erbringen. Das Sporthilfe Team Suisse verhilft Schweizer Sporttalenten zu Siegen.

