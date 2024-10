Der 20-jährige COSSMO, bürgerlich Mauro Stocker, begeistert die Schweizer Musikszene mit emotionalen Texten und einem einzigartigen Soft-Pop-Sound. Mit seiner neuen EP und ambitionierten Zielen für 2025 steht er kurz davor, seine Karriere auf die nächste Stufe zu heben.

Der 20-jährige Singer-Songwriter COSSMO, bürgerlich Mauro Stocker, ist dabei, die Schweizer Musikszene mit seinem gefühlvollen Soft-Pop zu erobern. Schon als Kind entdeckte er die Musik für sich und begann im Alter von acht Jahren, Gitarre zu spielen. „Musik zu machen ist ein Prozess der Selbstfindung. So wie ich mich über die Jahre besser kennengelernt habe, hat sich auch meine Musik verändert“, erzählt COSSMO. Seine musikalische Reise führte ihn von Jimi Hendrix-Covern auf der Gitarre über Trap-Beats auf dem Laptop bis hin zum Erlernen des Klaviers und eigenen Songs, die er nun live performt.

Seine Texte sind tiefgründig und emotional – COSSMO verarbeitet darin persönliche Erfahrungen und Gefühle. „Meine Songs sind Schnappschüsse aus meinem Leben. Es sind Momentaufnahmen von Gefühlszuständen, die ich in meinen Texten verarbeite. Mir ist es wichtig, diese Ehrlichkeit und Verletzlichkeit in meine Musik einzubringen.“ Diese Authentizität macht seine Songs unverwechselbar und sorgt für eine starke Verbindung zu seinem Publikum.

Ein besonderer Meilenstein in COSSMOs Karriere war 2023, als er seinen Vertrag bei der FM Music Group unterzeichnete. Mit Singles wie „Yours Only“, „Counting Sheep“ und „Bored of My Face“ erlangte er nationale Aufmerksamkeit. „Mit meinem Song ‚Counting Sheep‘ bin ich auf verschiedenen Radiosendern gespielt worden, unter anderem auch auf SRF3. Sich selbst im Radio zu hören ist ein total surreales Gefühl, aber es freut mich jedes Mal sehr“, sagt er. Sein Konzertsommer 2023 war ein weiteres Highlight, da er die Freude am Live-Spielen mit seinem Publikum teilen konnte.

Für 2025 hat COSSMO grosse Pläne. „Anfang November 2024 wird meine zweite EP erscheinen, mit Songs, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind. Damit schließe ich ein weiteres musikalisches Kapitel ab.“ Im kommenden Jahr möchte er sich neu orientieren und mit frischen Ansätzen sowie neuen Kollaborationen experimentieren: „Ich möchte neue Musik schreiben, andere Ansätze im Prozess ausprobieren und mit neuen Menschen zusammenarbeiten. Man darf also gespannt bleiben.“

Mit seinem einzigartigen Sound, tiefen Emotionen und großen Ambitionen ist COSSMO bereit, die Schweizer Musikszene weiter zu erobern.

Die Bank Cler unterstützt die Schweizer Musiktalente mit riser Musik hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen – unabhängig von Alter, Sprache oder Herkunft. Die Bank Cler engagiert sich aktiv für die Förderung der Schweizer Musikszene und unterstützt Nachwuchstalente in allen Bereichen, von Pop über Rock bis hin zur Klassik. Wir begleiten junge Musiker auf ihrem Weg zu nationaler Bekanntheit, nicht nur durch einmalige Preisvergaben, sondern mit langfristiger Förderung in den entscheidenden Phasen ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten diese Talente die Möglichkeit, auf großen Bühnen zu stehen und ihre musikalischen Träume zu verwirklichen. Weitere Informationen hier. COSSMO – Der aufstrebende Pop-Star im riser Programm Dank riser hat COSSMO die Möglichkeit, seine Musikkarriere auf die nächste Stufe zu bringen. riser unterstützt ihn dabei, seine Musik auf bekannten Plattformen und bei renommierten Events zu präsentieren. Durch gezielte Förderung hilft riser COSSMO nicht nur in der musikalischen Positionierung, sondern auch im Aufbau seines Brandings und der Kommunikation.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.