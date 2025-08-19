Wenn im Sommer die Sonne untergeht, beginnt an den 20 Standorten des Coop Open Air Cinema das Kino zu leuchten – 2025 wie in den vergangenen Jahren auch beim Schloss Hallwyl!

Das romantische Event an der frischen Luft findet diesmal vom 23. August bis 16. September statt.

Mit dabei, am 25. August: «Typisch Emil», die Dialekt-Doku über Emil Steinberger und seine Ehefrau und Künstlerin Niccel Steinberger. Der Film von Phil Meyer («Ein Ort wie dieser») ist eine Hommage an die Schweizer Kabarett-Legende, die sich immer wieder neu erfunden hat.

Von der Gründung des Kleintheater Luzern 1967. Über die 1970er Jahre, als Emil schweizweit zum Begriff wurde und 1977 mit Auftritten im Circus Knie eine ganze Nation entzückte. Bis hin zu den vielen persönlichen und beruflichen Schwierigkeiten und Herausforderungen.

«Typisch Emil» kommt im Sommer in Deutschland und Österreich in die Kinos. Die Doku ist zentraler Bestandteil der 20 Coop Open Air Cinema der Schweiz. Emil und Niccel werden sich auch bei der Vorführung beim Schloss Hallwyl unter das Publikum mischen – ein Highlight für alle Kinofreunde.

Das Programm im Schloss Hallwyl ist im übrigen so bunt wie die vier Sprachregionen der Schweiz. Freuen Sie sich auf 25 unvergessliche Abende mit aktuellen Blockbustern, zeitlosen Klassikern und mehreren Filmen mit prominenten Live-Gästen wie Emil und Niccel.

Im Kinoticket inbegriffen ist eine 15-minütige Kurzführung im Schlosshof, vor jeder Vorstellung. Soviel schon jetzt: Schloss Hallwyl gilt als eines der schönsten Wasserschlösser der Schweiz, und Sie erfahren Bemerkenswertes zur Bau- und Familiengeschichte dieser einmaligen Stätte.

www.coopopenaircinema.ch informiert im Detail über das Kinoprogramm.

«Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.»