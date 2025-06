Man benötigt für Freitag und Samstag ein Ticket, um auf das Festareal zu kommen. Am Familiensonntag ist Gratiseintritt für alle

Tiefe Ticketpreise – Hohe Unterhaltung!

Platzzahl beschränkt! One Way Entry – kein Wiedereintritt!

Abendkasse mit Zuschlag. Eintritt ab 18 Jahren oder in Begleitung von Erziehungsberechtigten. Kinder bis 12 Jahre haben Gratiseintritt.

Bitte ÖV für Anreise benützen. Keine Parkplätze vorhanden.