Sie überzeugt mit glasklarer und gefühlvoller Stimme, die unter die Haut geht: Mit ihrem Debütalbum 2011 schaffte es Birdy in mehreren Ländern auf Platz 1 der Charts – und das mit 14 Jahren! Heute gehört die 28-jährige Britin mit fünf erfolgreichen Alben zu den etabliertesten Künstlerinnen Europas. Bei Art on Ice 2025 wird die Sängerin, die im Alter von sieben Jahren mit dem Songwriting begann, als Special Guest auftreten und ihre Hits wie «Skinny Love», «People Help the People» oder «Wings» präsentieren.

Entertainment pur mit Paloma Faith

Der Stargast von Art on Ice 2025 festigte ihren Ruf als facettenreiche Sängerin und Entertainerin mit mehreren Top-Ten-Singles wie «Picking up the Pieces» oder «Only Love Can Hurt Like This». Die Britin entwickelte schon früh eine ausgeprägte Leidenschaft für Musik und Kunst. Faith studierte Performance und Theaterregie, trat als Tänzerin auf und wirkte in Theaterproduktionen mit. Der Durchbruch gelang ihr jedoch auf der Konzertbühne – 2009 mit ihrer Debütsingle «Stone Cold Sober». Im Februar 2025 wird die 43-Jährige bei Art on Ice eine ganz besondere Performance bieten: «Die Show ist genau mein Ding und repräsentiert, wofür ich stehe: mit Kunst in verschiedenen Formen Emotionen zu kreieren.» Showproduzent Oliver Höner freut sich auf die Symbiose aus Musik und Spitzenleistungen auf dem Eis: «Wir sind stolz, dass wir mit Birdy und Paloma Faith zwei Musikerinnen dieses Kalibers für Art on Ice gewinnen konnten. Wir sind mit ihnen bereits in der Detailplanung und sind überzeugt, kreativ neue Massstäbe setzen zu können.»

1/2 Paloma Faith

Schweizer Prominenz, Welt- und Europameister

Mit Marius Bear, 31, der mit seiner kraftvollen Stimme bereits internationale Erfolge gefeiert hat, und Stress, 47, einer der renommiertesten Musiker der Schweiz, treten auch zwei grosse nationale Musik-Stars bei Art on Ice auf. Auf dem Eis werden die Schweizer EM-Bronze-Gewinner 2023 Lukas Britschgi und Kimmy Repond zu sehen sein sowie die vierfache Schweizermeisterin Alexia Paganini. Das internationale Line-up auf dem Eis wird angeführt von Weltmeister Ilia Malinin aus den USA. Ebenso dabei sind die italienischen Europameister 2024 Lucrezia Beccari und Matteo Guarise, die belgische Europameisterin Loena Hendrickx, der zweifache französische Europameister Adam Siao Him Fa und die deutschen Paarläufer Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin. Zusätzlich tritt der kanadische Publikumsliebling Elladj Baldé auf, der sich für Diversität im Eislaufen einsetzt.

Tourdaten Art on Ice gastiert im Februar in drei Schweizer Städten: Zürich, Hallenstadion

Donnerstag, 6.2.2025, 20 Uhr

Freitag, 7.2.2025, 20 Uhr

Samstag, 8.2.2025, 14 und 20 Uhr

Sonntag, 9.2.2025, 13 Uhr Fribourg, BCF Arena

Dienstag, 11.2.2025, 19.45 Uhr

Mittwoch, 12.2.2025, 19.45 Uhr Davos, Eisstadion Davos

Freitag, 14.2.2025, 20 Uhr

Samstag, 15.2.2025, 20 Uhr Art on Ice gastiert im Februar in drei Schweizer Städten: Zürich, Hallenstadion

Donnerstag, 6.2.2025, 20 Uhr

Freitag, 7.2.2025, 20 Uhr

Samstag, 8.2.2025, 14 und 20 Uhr

Sonntag, 9.2.2025, 13 Uhr Fribourg, BCF Arena

Dienstag, 11.2.2025, 19.45 Uhr

Mittwoch, 12.2.2025, 19.45 Uhr Davos, Eisstadion Davos

Freitag, 14.2.2025, 20 Uhr

Samstag, 15.2.2025, 20 Uhr Tickets jetzt bestellen

Weitere Infos finden Sie unter www.artonice.com





Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.