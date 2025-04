Vom 25. April bis 4. Mai 2025 verwandelt sich das BERNEXPO-Areal erneut in die grösste Erlebniswelt der Schweiz. Die BEA 2025 bringt Altbewährtes, Neues und Spektakuläres zusammen – mit einem absoluten Highlight: der Eröffnung der brandneuen Festhalle.

Premiere: Die neue Festhalle – ein Blick hinter die Kulissen

Endlich ist es so weit! Nach zwei Jahren Bauzeit öffnet die neue Festhalle ihre goldene Fassade für Besucher:innen – ein architektonisches Meisterwerk, das Berns Eventlandschaft revolutionieren wird. Spontane Führungen während der BEA gewähren faszinierende Einblicke: Welche Hightech-Lösungen sorgen für die perfekte Akustik? Was erwartet Gäste in den VIP-Bereichen? Und welche grossen Events sind bereits geplant? Wer neugierig ist, sollte sich diesen Blick hinter die Kulissen nicht entgehen lassen!

Wild, waghalsig & wunderbar

Majestätische Pferde, rasante Stunts und Nervenkitzel pur – die BEA vereint Tradition und Action.

Mit über 650 Tieren zählt sie zu den grössten landwirtschaftlichen Ausstellungen der Schweiz. Die BEA PFERD begeistert mit Reitshows, der Freiberger Gala und berittenem Bogenschiessen – eine Mischung aus Eleganz und Dynamik.

Auch abseits der Tierwelt bleibt es spannend: Velotests auf dem BEActive-Parcours, Kletter-Challenges an der Boulderwand und spektakuläre Fahrgeschäfte im Lunapark sorgen für Adrenalinmomente.

BIG TASTE, BIG FUN, BIG BEA!

Ob Street Food, edle Tropfen oder heimische Spezialitäten – die BEA verwöhnt deinen Gaumen. In der Degustation gibt es Weine zum Probieren, an der Sonderschau Kartoffel lernst du den unterschätzten Superfood kennen, und überall duftet es nach feinen Delikatessen. Lust auf einen Schwatz mit den Produzent:innen? Dann schlendere durch die Genusswelten und entdecke Geschichten hinter den Aromen.

Party, Action & Geschichten für die Ewigkeit

Sobald es dunkel wird, nimmt die BEA nochmal richtig Fahrt auf. In den Festzelten und auf den Tanzflächen wird gefeiert, der Lunapark leuchtet in allen Farben, und zwischen Riesenrad und Foodständen sind unzählige Nächte legendär geworden. Wer hier war, hat Erinnerungen geschaffen – ob gute oder leicht bedenkliche, das liegt ganz im Auge des Betrachters. Eins ist sicher: Die BEA-MOMENTE vergisst man nicht so schnell!





📍 BEA 2025 | 25. April – 4. Mai | BERNEXPO-Areal | bea-messe.ch





Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.