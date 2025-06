Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Text: Andreas Kurz, Basel Tattoo

Ein Klang, der unter die Haut geht: Wenn Dudelsäcke schottische Melodien anstimmen und Tambouren den Puls der Show vorgeben, wird es magisch. Das Basel Tattoo 2025 bringt die grossen Klassiker der schottischen Musik in die Arena – live gespielt von den besten Pipes and Drums Formationen der Welt. Vom feierlichen «Highland Cathedral» bis zum mitreissenden «Scotland the Brave» entfaltet sich im Hof der Kaserne eine musikalische Reise durch das Herz Schottlands. 200 Dudelsackspieler sorgen für grosse Emotionen. Die Flings and Things Highland Dancers verleihen den populären Hymnen, unter anderem im schottischen Akt, eine visuelle Note und bereichern die Show mit innovativen Choreografien und dynamischen Tanzeinlagen.

Neben den bewegenden schottischen Songs dürfen Sie sich auf die Lokalmatadoren des Top Secret Drum Corps freuen. Die Basler Trommelstars kehren nach drei Jahren Unterbruch zurück und brennen darauf, Sie mit neuen Tricks und faszinierender Schlegelakrobatik zu begeistern. Und auch die Fans der Blasmusik kommen voll auf ihre Kosten. Während die Repräsentation-Formationen des englischen Königs, die Bands of His Majesty’s Royal Marines, bereits in früheren Jahren zu den Publikumslieblingen zählten, präsentiert sich die United States Air Force Band zum ersten Mal in Basel. Beide gehören zur «crème de la crème» der internationalen Blasmusikszene. Vervollständigt wird das topbesetzte Blasmusik-Teilnehmerfeld durch die Schweizer Nationalmannschaft in dieser Disziplin, der Swiss Armed Forces Central Band. Insgesamt 1’000 Mitwirkende aus aller Welt machen das Basel Tattoo zu einem Ereignis voller Emotionen, Power und magischen Momenten – live, unter freiem Himmel, mitten in Basel.

Das Basel Tattoo findet vom 11. bis 19. Juli 2025 statt Tickets sind auf baseltattoo.ch, per E-Mail an shop@baseltattoo.ch, telefonisch unter der Nummer +41 61 266 10 00 oder bei Ticketcorner erhältlich.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.