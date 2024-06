Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7

Was die Zuschauer am Basel Tattoo erleben, ist die emotionale Spitze eines Eisbergs, das Resultat von Engagement und Herzblut der 1'000 Mitwirkenden aus der ganzen Welt. Abend für Abend verzaubern sie die Zuschauer mit einer Show der Superlative. Das Basel Tattoo lebt von seiner dargebotenen Vielfalt in perfekter Inszenierung: hohe musikalische Qualität, choreografische Höchstleistungen, imposante Uniformen und mondäne Kostüme, zauberhafte Tanzformationen und stimmgewaltiger Gesang – alles eingebettet in eine eindrucksvolle Lichtshow vor der historischen und authentischen Kulisse der Kaserne Basel.

Von Amerika bis Australien lautet das Motto in diesem Jahr. Zum ersten Mal in die Schweiz kommt die US Army Field Band, eine Repräsentations-Formation des Weissen Hauses. Ebenfalls aus den USA stammen die über 60 Kinder und Jugendlichen des One Voice Children’s Choir. Sie standen bei America’s Got Talent im Viertelfinale und erreichten Platz 1 der Billboard Kid Album Charts. Über 1 Milliarde Aufrufe und 4,6 Millionen Abonnenten auf YouTube unterstreichen die Popularität dieses Chors. Sechs ausgefallene Künstler auf einem aussergewöhnlichen Fahrrad: Das ist das Big Bike Orchestra aus Polen. Sie wollen ihr musikalisches Können unter Beweis stellen und gleichzeitig für eine Prise Klamauk sorgen. Asiatische Präzision mit britischen Einflüssen präsentiert die Singapore Police Force Band.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit ihren rockigen Klängen, ihren ergreifenden Songs und ihrer Begeisterungsfähigkeit gehörten die Musikerinnen und Musiker der Australian Army Band in der Vergangenheit sofort zu den Publikumslieblingen. 2024 kommen die Aussies zurück und wollen die Herzen der Besucher erneut erobern. Zu den besten ihres Fachs gehören die OzSot Internation Highland Dancers. Die 100 Tänzerinnen kommen aus Australien, Kanada, USA, Grossbritannien und Neuseeland. Die Schweiz ist ausgezeichnet vertreten durch die Swiss Armed Forces Brass Band. Das schwungvolle und vielseitige Orchester besteht aus Spitzenbläsern der Schweizer Brassband-Szene und ist musikalisch ein absoluter Gewinn für jede Show. Und selbstverständlich dürfen auch in diesem Jahr die Massed Pipes and Drums nicht fehlen. Die 200 Dudelsackspieler sorgen für mystische Momente und magische Augenblicke.

Text: Andreas Kurz

Basel Tattoo 2024 – 19. bis 27. Juli Weitere Informationen zu Basel Tattoo unter https://www.baseltattoo.ch Weitere Informationen zu Basel Tattoo unter https://www.baseltattoo.ch Infos und Tickets





Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.