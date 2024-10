Kleinanzeigen sind von gestern – heute suchen Schweizerinnen und Schweizer ihr neues Auto online. Doch manches Angebot hält auf den zweiten Blick nicht, was es verspricht. Die Online-Handelsplattform carmarket.ch bringt Vertrauen und Seriosität ins Spiel.

Wir alle lieben Überraschungen – allerdings nur dann, wenn sie uns positiv begeistern. Wenn dagegen die Freude über das frisch angeschaffte Occasionsauto gleich durch Defekte getrübt wird, könnten wir gut auf Überraschungen verzichten. Denn die Beseitigung technischer Mängel reisst ein Loch ins Haushaltsbudget. Und es beschleicht uns das Gefühl, beim Kauf einem unseriösen Händler aufgesessen zu sein. Ärgerlich, zumal ein Auto für Mieterhaushalte die teuerste aller Anschaffungen ist.

Das grosse Angebot von Online Handelsplattformen macht es uns aber auch so leicht. Digital können wir bei nahezu jedem Händler der Schweiz ins Neuwagen- und Occasionsangebot schauen, können vergleichen und abwägen. Doch letzten Endes bleibt solch ein Portal unpersönlich. Und wir können jedem Angebot nur auf das Blech schauen, aber nicht darunter. Dabei wünscht man sich beim Autokauf doch einen verlässlichen Partner an seiner Seite. Für seriöse und kompetente Begleitung, die Vertrauen schafft, ist die persönliche Beratung unerlässlich. Dieses Bedürfnis erfüllt carmarket.ch.

Im Sommer 2023 lanciert, konnte die Online-Handelsplattform innert kürzester Zeit weit über 1000 Garagenbetriebe überzeugen und als Inserenten von Neu- und Occasionsfahrzeugen gewinnen. Inzwischen umfasst das Angebot von carmarket.ch bereits knapp 30 000 Fahrzeuge in der ganzen Schweiz – in allen Preislagen und Segmenten. Und es wächst weiter.

Allerdings findet sich auf carmarket.ch kein einziges privat inserierte Angebot: Nur beim Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) registrierte Garagisten mit Markenvertretung und eigener Werkstatt können auf der Plattform ihr Angebot zeigen. Jedes präsentierte Fahrzeug wurde vorab von den Expertinnen und Experten der Garagenbetriebe auf Herz und Nieren geprüft. Denn bei carmarket.ch geht Qualität im Angebot vor Quantität.

Dabei schauen die Expertinnen und Experten der carmarket.ch-Partnergaragen genau hin. Keine Occasion verlässt ihre Werkstatt, wenn sie nicht optisch und technisch höchsten Ansprüchen genügt. Wer auf carmarket.ch sein neues Auto findet, wird keine bösen Überraschungen erleben. Für Käuferinnen und Käufer auf der Suche nach einem Neu- oder Gebrauchtwagen bietet das Konzept zahlreiche Vorteile. Carmarket.ch bringt Interessenten und Garagisten zusammen: Nicht die Plattform betreut den Kunden, sondern jeder Garagist kann individuell auf Bedürfnisse eingehen und optimal beraten. Carmarket.ch sorgt für Markttransparenz: Jedes inserierte Fahrzeug wird gleichgestellt – es gibt kein Angebotsranking, das bestimmte Inserate, Marken oder Garagenbetriebe bevorzugt.

Carmarket.ch schafft Vertrauen:

Als erster Online-Automarktplatz bietet carmarket.ch nur Fahrzeuge an, die eine Fachperson überprüft hat – Autos von Profis! Und schliesslich garantiert carmarket.ch Seriosität: Denn die inserierenden Garagisten mit AGVS-Mitgliedschaft bürgen mit ihrem guten Namen für Kompetenz und Expertise. Den ersten Schritt zum neuen oder gebrauchten Auto macht carmarket.ch zudem besonders einfach. Solls ein Hybrid, ein Plug-in-Hybrid oder doch ein Elektroauto sein? Welche Ausstattung braucht man? Und welche Optionen sind unerlässlich, damit man sicher und komfortabel unterwegs ist?

Mit dem Match Maker bringt carmarket.ch Interessenten in nur neun Schritten zum perfekten Auto für ihre Mobilitätsbedürfnisse. Einfach online die entsprechenden Fragen beantworten – und carmarket.ch stellt ein individuelles Fahrzeugangebot zusammen, das Kundenerwartungen erfüllt. Vielleicht taucht dann gar das Traumauto in der Auswahl auf. Was für eine Überraschung! Aber eine positive.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.