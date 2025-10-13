Überall ist von der Digitalisierung der Gesundheitsbranche die Rede. Bei der Grundversicherung SmartCare von Atupri ist sie mit all ihren Vorzügen bereits Realität.

Die letzten Jahre haben uns allen gezeigt, dass digitale Kommunikation funktioniert. Und zwar weitaus besser, als wir davor wahrscheinlich erwartet haben. Davon ist auch die Kommunikation mit deiner Ärztin oder deinem Arzt nicht ausgeschlossen. Denn eine ärztliche Videokonsultation klappt wunderbar, da bei vielen Anliegen diese bequeme und einfache Art der Beratung ausreicht. Anfahrt und Rumsitzen im Wartezimmer? Nicht mehr nötig. Lästiger Papierkram? So was von gestern. All diese Vorteile und der Komfort stehen bei der ersten volldigitalen Grundversicherung von Atupri im Vordergrund.

So funktioniert die volldigitale Grundversicherung:

Von der Symptomanalyse über die ärztliche Konsultation per Video oder Telefon bis hin zum Ausstellen von Zeugnissen läuft bei Atupri SmartCare alles bequem per App – 24/7 und weltweit. Das spart Zeit, Nerven und Geld. Denn allein schon die Kosten einer digitalen Konsultation fallen in der Regel niedriger aus als die eines herkömmlichen Arztbesuchs.

Doch manchmal reicht digital nicht aus und auch das ist kein Problem: Ist eine physische Untersuchung notwendig, erhält man direkt durch die Online-Symptomanalyse in der App oder nach der digitalen Konsultation eine Überweisung an den Hausarzt oder die Hausärztin.

Digitale Sprechstunde. So persönlich wie vor Ort. Mit SmartCare entscheidest du dich für eine moderne, volldigitale Grundversicherung. Konsultiere für eine medizinische Ersteinschätzung einfach deine Mobile-App «Atupri Medgate» – weltweit und rund um die Uhr. Ganz ohne Wartezimmer und lange Anfahrtswege. Das spart Zeit, Geld und Nerven.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.