Für die beiden Künstler ist es ein aufregendes Abenteuer, Teil dieser einzigartigen Show zu sein. Andres Andrekson, besser bekannt als Stress, berichtet: „Es ist sehr spannend, in einer solchen Produktion mitzuwirken und somit ein Teil einer grösseren Geschichte zu sein.“ Er wird seine bekanntesten Hits wie „Libéré“ und „Elle“ präsentieren, sowie gemeinsam mit Marius Bear auf der Bühne stehen. Letzterer kann es kaum erwarten, seine eigenen Songs wie „My Crown“ oder „Not Loud Enough“ zu performen. „Es war schon damals ein Riesenerlebnis, als ich kurzfristig für Rag’n’Bone Man, der 2023 aus familiären Gründen absagte, einspringen musste. Jetzt freue ich mich, meine eigenen Stücke zu präsentieren“, erzählt der Appenzeller, der die Schweiz 2022 beim Eurovision Song Contest vertreten hat.

CEO Oliver Höner drückt seine Begeisterung aus: „Es ist uns eine grosse Freude, mit Marius Bear und Stress zwei absolute Ausnahmekünstler an Bord zu haben. Mit ihrer musikalischen Vielfalt und ihren packenden Auftritten passen sie perfekt zu Art on Ice.“

Die besten Eiskunstläufer der Schweiz

Aber nicht nur auf der musikalischen Bühne wird es grossartig, auch die Eiskunstlaufstars stehen bereit, die Zuschauer zu verzaubern. Heimvorteil geniessen die aktuellen Schweizer Meister Lukas Britschgi und Kimmy Repond, die 2023 auch EM-Bronze gewannen. Sie werden das Publikum einmal mehr zum Träumen und Beben bringen. Das Schweizer Line-up wird durch die talentierte Alexia Paganini ergänzt.

Die Europameister 2024 sind dabei

International wird die Show mit den besten Eiskunstläufern aufwarten: Die belgische Europameisterin Loena Hendrickx, der zweifache französische Europameister Adam Siao Him Fa und die deutschen Paarläufer Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin, Gewinner des Grand-Prix-Finals 2023, werden mit technischen Höchstschwierigkeiten und emotionalen Choreografien magische Momente erschaffen. Ausserdem werden die Überraschungs-Europameister2024 aus Italien, Lucrezia Beccari und Matteo Guarise, ihre Art on Ice-Premiere feiern.

Ein vertrautes Gesicht bei Art on Ice ist der Kanadier Elladj Baldé, der sich für mehr Diversität im Eislaufen einsetzt und dessen Entertainer-Qualitäten ihn zu einem Social-Media-Star der Szene machen. Last but not least wird der Weltmeister Ilia Malinin die Tour mit seinem beeindruckenden Können bereichern – sein Vierfach-Feuerwerk darf man sich einfach nicht entgehen lassen.

Tourdaten Art on Ice gastiert im Februar in drei

Schweizer Städten:

Zürich, Hallenstadion

Donnerstag, 6.2.2024, 20 Uhr

Freitag, 7.2.2024, 20 Uhr

Samstag, 8.2.2024, 14 und 20 Uhr

Sonntag, 9.2.2024, 13 Uhr

Fribourg, BCF Arena

Dienstag, 11.2.2024, 19.45 Uhr

Mittwoch, 12.2.2024, 19.45 Uhr

Davos, Eisstadion Davos

Freitag, 14.2.2024, 20 Uhr

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.