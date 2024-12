MS Sports organisiert im 2025 wieder über 420 Camps in 9 verschiedenen Sportarten und sorgt für sportliche, lehrreiche und spassige Schulferien. Zur Entlastung der Eltern werden einige Camps neu mit Zusatzbetreuung angeboten. Finde dein Lieblingscamp und sei dabei.

Vielseitiges Angebot mit innovativen Neuerungen

MS Sports organisiert vielseitige Sportcamps schweizweit: Ob im Fussball, Biken, Polysport, Tanzen, Reiten, Racketsport, Gaming sowie Outdoor & Sport und auch im Schneesport, es gibt für jedes Kind (Jg. 2010-2019) ein passendes Camp. Dank den Sponsoren wird ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis möglich. Im Jahr 2025 steht bei MS Sports zudem ein innovatives Pilotprojekt an: Um die Eltern noch weiter zu entlasten, wird an ausgewählten Standorten vor und nach dem Camp eine Zusatzbetreuung angeboten. Des Weiteren wird die Anzahl der Übernachtungscamps erhöht – die neuen Victorinox Outdoor & Sport Camps finden alle mit Übernachtung und Car-Anreise statt.

1/9 Raiffeisen Snow Camps

Für alle Kids, die Fun im Schnee erleben möchten

Am 26. Dezember startet bereits die Winter-Campsaison: Die Raiffeisen Snow Camps bieten Kindern und Jugendlichen unvergessliche Wintererlebnisse – ganz egal, ob sie Anfänger oder fortgeschrittene Schneesportler sind. Teilnahmeberechtigt sind alle Kids mit den Jahrgängen 2009 bis 2017 (für Camps 2024) und 2010 bis 2017 (für Camps 2025). Die Camps finden in kinderfreundlichen Skigebieten statt. Nebst den Grundtechniken werden auch die unterschiedlichen Facetten des Schneesports wie Freestyle oder Carving vermittelt. Der Transport zu den Skigebieten erfolgt via Car oder durch selbstständige Anreise. Die Kids dürfen sich auf ein echtes Lagerfeeling mit Rundumbetreuung freuen.

HELVESKO als neuer Premium Sponsor

Die HELVESKO AG ist ein Schweizer Familienunternehmen und fördert die Raiffeisen Snow Camps als Premium-Sponsor. Gemeinsam mit MS Sports teilt HELVESKO Werte wie Bewegung, Gemeinschaft und Freude. «Die Schneebegeisterung unserer Mitarbeitenden und die erfolgreiche Partnerschaft mit Corinne Suter, Abfahrts-Weltmeisterin und Olympiasiegerin, haben unsere Entscheidung geprägt, die Snowcamps zu unterstützen», so Melanie Wicki-Amrein, CEO und Inhaberin von HELVESKO. «Diese Camps ermöglichen Kindern und Jugendlichen unvergessliche Erlebnisse im Schnee, fördern ihre Gesundheit und schaffen bleibende Erinnerungen – ein Engagement, das perfekt zu uns passt», fährt sie fort.

Dein exklusiver Weihnachtsrabatt Verschenke Bewegung, Spass und unvergessliche Erlebnisse! Ein Platz in einem MS Sports Camp ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für sportbegeisterte Kids. Du erhältst exklusiv CHF 10.- Weihnachtsrabatt auf ein Camp deiner Wahl im 2025 (Gutscheincode ringier25 direkt bei der Anmeldung eingeben, gültig bis 31.12.2024). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Ferienpläne ändern sollten. Infos und Anmeldung unter www.mssports.ch.

