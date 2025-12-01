In den Schulferien sorgt MS Sports mit über 420 Camps in 9 verschiedenen Sportarten für spassige und actionreiche Wochen. Der Startschuss für die Anmeldungen ist gefallen und einige Standorte sind im Nu ausgebucht – jetzt einen Platz sichern lohn sich!





Anmeldungen sind ab sofort möglich

MS Sports organisiert Sportcamps an über 260 Standorten schweizweit. Im Campjahr 2025 durften fast 19'000 Kids eine Woche voller Spiel, Spass und Bewegung erleben. Egal ob Fussball, Biken, Tanzen, Polysport, Reiten, Racketsport, Gaming & Sport, Outdoor & Sport oder Schneesport - es hat für jedes Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren (Jg. 2011 – 2020) ein passendes Camp dabei. Nebst den Tagescamps werden auch Camps mit Zusatzbetreuung oder Übernachtungscamps angeboten. Finde dein Lieblingscamp und sei dabei im 2026: Am 1. Dezember 2025 ist bereits der Startschuss für die Anmeldungen gefallen.

Vielfältiges Programm und Energie mit ALDI SUISSE

In den MS Sports Camps erleben die Kinder ein abwechslungsreiches Sportprogramm von 9:30 bis 16 Uhr In den zwei Trainingseinheiten profitieren sie von einem ausgebildeten Trainerteam und können bereits bestehende Fähigkeiten verfestigen, neue Tricks lernen und jede Menge Spass haben. Zwischen den Trainings geniessen die Kids ein leckeres Mittagessen mit einem anschliessenden Mittagsprogramm. ALDI SUISSE ist nicht nur wichtiger Unterstützer der Polysport- und Fussballcamps, sondern versorgt die Kids in allen Camps mit süssen Desserts und dem beliebten AL-Tea. Diese liefern Energie und Power für das Nachmittagsprogramm und sorgt für strahlende Kinderaugen. «Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die nächste Generation zu unterstützen. Neben einer gesunden Ernährung ist die Freude an der Bewegung unerlässlich für geistige und körperliche Gesundheit», berichtet Jérôme Meyer, Country Managing Director von ALDI SUISSE.

Wintermomente erleben

Bereits am 20. Dezember starten die Raiffeisen Snow Camps und bieten Kindern und Jugendlichen unvergessliche Wintererlebnisse. Ob Schanzenspringen, Snow-Parks durchqueren oder Abfahrten hinunter sausen, die Kids erleben jede Menge Spass. Neben der Piste geniessen sie ein lustiges Abendprogramm und werden rundum betreut. Untergebracht und verpflegt werden sie in ausgewählten und kinderfreundlichen Unterkünften. Der Transport zu den Skigebieten erfolgt via Car oder durch selbstständige Anreise. Sichere dir jetzt einen der letzten Plätze für die Schneesportcamps im 2025! Teilnahmeberechtigt sind alle Kids mit den Jahrgängen 2010 bis 2017.

Dein exklusiver Weihnachtsrabatt Noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Verschenke eine Woche voller Freude, Bewegung und neuer Freundschaften in einem MS Sports Camp im Jahr 2026. Mit dem Gutscheincode ringier2026 erhältst du CHF 10.- Weihnachtsrabatt auf ein Camp deiner Wahl im 2026 (Gutscheincode direkt bei der Anmeldung eingeben, gültig bis 31.12.2025). Falls die Ferienpläne noch unsicher sind, kann mit Abschluss der Annullationskostenversicherung von MS Sports die Anmeldung bis 72h vor Campbeginn kostenlos storniert werden. Weitere Infos und Anmeldung

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.