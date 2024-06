Als Student zum Ursprung technologischer Innovation reisen

Sie haben erste Berufserfahrungen bei ABB, Siemens, den SBB oder als Solar Consultant gesammelt. Sie studieren Wirtschaftsinformatik, Management & Engineering oder Wirtschaftsingenieurwesen an der FHNW, der ZHAW, der Fachhochschule OST oder sind von der HEG (Geneva School of Business Administration) zum Kick-off angereist. Die Rede ist von zehn Top-Studis, die sich für ein Flagship-Trainingsprogramm inklusive China-Reise ins Headquarter des Technologieriesen Huawei qualifiziert haben. «Seeds for the Future» nennt sich dieses Projekt, das in der Form bereits zum zehnten Mal als Kooperation zwischen Technologiepionier Huawei und ausgewählten Schweizer Fachhochschulen stattfindet.

Innovation, Digitalisierung, Entrepreneurship und Nachhaltigkeit

Im Kern geht es darum, junge ambitiöse Berufsleute für die Herausforderungen der digitalen Zukunft zu befähigen und ihnen praktische Technologie-Skills für eine aktive Teilhabe daran zu vermitteln, wie die Verantwortliche für Corporate & Social Responsibility bei Huawei Schweiz Mengze Li ausführt.

Aber nicht nur: Neben Digitalisierungs- und ICT-Know-how bilden Innovation, Nachhaltigkeit und Entrepreneurship die weiteren Säulen des Programms. Es ist Huaweis Überzeugung, dass Technologie dazu beitragen kann, ökonomische und ökologische Probleme zu lösen. Die dazugehörige Initiative nennt sich Tech4Good, die im Programm ergänzt wird durch Module in Leadership & Career Development, interkulturelle Kommunikation oder Technologie-Spezialthemen wie IoT (Internet of Things) und 5G als Fundament für disruptive Lösungen in den verschiedensten Branchen.

Public Private Partnership at its best

Der Projektleiter seitens der Hochschule, Daniel Brodmann, der selbst bereits das vierte Mal nach China reist, ist voll des Lobes: «Das ‘Seeds for the Future’-Programm ist ein perfektes Beispiel für sinnstiftende Public-Private-Partnership. Huawei legt Wert darauf, dass wirklich nur interessierte Studenten an dem Programm teilnehmen. Dafür erhalten diese einen erstklassigen Einblick in Spitzentechnologie, womit sie ihr mehrheitlich auf die wirtschaftliche Praxis ausgerichtetes Studium enorm bereichern und zudem noch ECTS-Punkte erwerben. Die Themeninhalte Digitalisierung, Entrepreneurship und Cross-Cultural Communication sind aktueller denn je. Huawei und die FHNW konzipieren gemeinsam die Studienreise und ermöglichen den Studierenden aktuelle und einzigartige Einblicke in die ICT-Welt. Huawei und die Hochschulen fördern durch das Projekt junge Talente, welche von der Wirtschaftspraxis stark nachgefragt werden.»

Vielfältiges Reiseprogramm mit anspruchsvoller Vor- und Nachbereitung

Seit März wird am diesjährigen «Seeds for the Future»-Programm gearbeitet. Die beteiligten Hochschulen begutachten Ausrichtung und Inhalte und machen sie ihren Studentinnen und Studenten verfügbar. Aus den eingehenden Bewerbungen werden vielversprechende Talente ausgewählt, die in Interviews ihre Motivation und ihre Eignung unter Beweis stellen müssen. Am Kick-off lernt man sich gegenseitig kennen und die Studis erfahren, dass Huawei noch viel mehr ist als ein Hersteller ikonischer Telekommunikationsendgeräte. Nun setzt die logistische Planung ein, bevor es im August auf einer ersten Etappe nach Shanghai geht, wo die Studentinnen und Studenten zunächst die Swiss-Chinese Chamber of Commerce und das Schweizer Konsulat besuchen werden.

Doch am meisten gespannt sind alle Teilnehmenden auf den Kursblock auf dem neun Quadratkilometer grossen Huawei-Campus in Shenzhen, wo ein Grossteil der mehr als 140'000 Patententwicklungen passiert, die Huawei zu den Top 5 der innovativsten Unternehmen weltweit werden liessen.

Du studierst Wirtschaftsinformatik oder verwandte Fächer an einer Schweizer Fachhochschule und träumst von Innovation und Abenteuer? Dann melde Dich hier: mengzebienz@huawei.com

