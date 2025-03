Hier ist die Themen-Flussreisen-Kollektion ’25. Über 80 Fachleute teilen an Bord und an Land ihr Wissen, ihr Können, ihre Begeisterung. Von Sunrise-Yoga, Litera-Tour, City-Trip bis Natur. Erlebe 2025 das Beste zwischen Quelle und Mündung mit Europas grünster Flotte.

Alles, was das Leben schöner macht – Excellence Themen-Flussreisen ’25

Alles, was das Leben schöner macht – Excellence Themen-Flussreisen ’25

1/10

Extratouren mit Excellence

Von A wie Architektur bis Z wie Zeitgenössische Kunst – die neue Flussreisen-Kollektion THEMEN ’25 von Excellence widmet sich allem, was das Leben bereichert und schöner macht. Über 80 Fachleute teilen an Bord und an Land ihre Begeisterung für die schönen Künste, feine Küche oder grüne Natur. Die Flussliner der Excellence-Flotte werden zur Bühne für Konzerte und Comedy. Und auf den Bühnen Europas erleben Excellence-Gäste grosse Stars live.

Gesund & fit auf dem Rhein

Yoga auf dem Sonnendeck, Kochworkshops für eine genussvolle Gemüseküche – beides teilt die Kochbuch-Autorin und Yogalehrerin Dorrit Türck mit Ihnen. Dazu: Frische Inspirationen zwischen Basel und Amsterdam, von Urban Farming bis zur Kräuterwanderung.

9 Tage ab CHF 2’195.–

Excellence Empress: Die Donau – köstlich wie nie!

Ein wahrer Meister seines Fachs zaubert für Sie am Herd von Excellence. Wir führen Sie zu erstklassigen Winzern im Burgenland und in der Slowakei, in klassisch-schöne Wiener Kaffeehäuser und legendäre Restaurants. Nie war die Donau köstlicher!

8 Tage ab CHF 1’995.–

Über 80 Fachleute an Bord und an Land

Mit Excellence erleben Sie internationale Stars live. 2025 dürfen wir wieder den grossen Pepe Lienhard an Bord willkommen heissen. Der virtuose Star-Cellist Jodok Vuille gibt zwei Gastspiele auf der Weekend Cruise mit der «Baroness». In Paris erleben Sie die Chanson-Diva Mireille Mathieu im Saal des legendären «Olympia» – und auf unserer Donau-Sommerreise mit der Excellence Princess den Startenor Jonas Kaufmann. Unter anderem neu mit dabei sind der Rhein-Fotograf Andreas Pacek oder die Autorin Patricia Holland- Moritz, die auf der Seine aus ihrem Paris-Roman liest und mit Ihnen durch Saint-Germain-des-Prés schlendert.

Donau, auf dem Strom der Zeit

Foto: Shutterstock

Sie ist Zeugin grosser Historie, Lebensader Europas, eine unbeugsame Schönheit, die immer dem Sonnenaufgang und der Neuzeit entgegenstrebt. Eine Reise in die Geschichte und ins Hier und Jetzt, zwischen Wiener Charme und der ungarischen Seele.

8 Tage ab CHF 1’795.–

Fotografie auf der Seine

Fünf Workshops mit einem Foto-Profi, auf einer Flussreise zu den schönsten Motiven der Normandie. Die Kreidefelsen von Étretat, die Hafenszenerie von Honfleur, Monets Seerosenteich – und jeden Tag werden Sie bessere Fotos schiessen.

9 Tage ab CHF 2’855.–

Unsere Schiffe – Ihr Zuhause auf dem Fluss

Sie lieben das Reisen von Ort zu Ort. Sie wissen eine Unterkunft zu schätzen, wie es sie nur in stilvollen Hotels gibt. Excellence verbindet beides – ganz im Sinne moderner Schweizer Hotellerie-Tradition. Unsere Schiffe sind Orte für Begegnungen, mit neuen Menschen, für Musik und Tanz, für gute Gespräche, für den Austausch mit unseren Excellence-Fachleuten.

Ein Snack in der Lounge? Ein Drink an der Bar, ein Cappuccino auf der Aussichtsterrasse oder geruhsame Momente unterm Sonnensegel an Deck? Dazu: Herzliche Gastlichkeit und die beste Küche auf dem Fluss.

Ins Reich der Seeadler

Eine Expedition in Lebensräume zwischen Wasser und Land, an artenreiche Ufer und Küsten, in Nationalparks und Reservate, zu Kliffs und Mooren, in uralte Wälder. Auf den Spuren der «Big Seven» ins Oderdelta, zu Seeadlern, Bibern – und einem Konzert im Kraftwerk.

11 Tage ab CHF 3’195.–

Flanderns goldene Städte

Foto: Alamy Stock Photo

Eine Flussreise in den charmanten Süden der Niederlande, zu den schönsten Orten Flanderns. Höchste Zeit, die Höhepunkte dieser einzigartig schönen Landschaft und Kultur des Goldenen 17. Jahrhundert zu entdecken.

9 Tage ab CHF 2’095.–

Taten statt Worte – Europas grünste Flotte

Excellence investiert kontinuierlich und substanziell in Umweltschutz und Nachhaltigkeit – das macht uns zu Europas grünster Flotte. Die Stiftung Myclimate hat die CO₂-Bilanzen für Excellence ermittelt. Der entsprechende Investitionsbeitrag ist im Reise-Arrangement inkludiert und wird in Klimaschutzprojekte investiert.

Meer statt Fluss – Kroatische Adria '25

Erleben Sie mit der Excellence Nera fernab der Touristenströme eine der schönsten Mittelmeerregionen Europas. Zu beschaulichen Inseln, wilden Naturparks und grandiosen Hafenstädten. Nur 39 Gäste an Bord.

Mehr erfahren

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.