Melissa Naschenweng läutet den Frühling in Samnaun ein!

In ihrer Heimat ist Melissa Naschenweng längst ein Megastar und zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Künstlerinnen des Landes. Nun kommt die gebürtige Kärntnerin und Vollblutmusikerin am Samstag, den 26. April zum Frühlings-Schneefest nach Samnaun.

Mit ihrem mitreissenden Mix aus Schlager, Pop, Rock und volkstümlichen Einflüssen begeistert Melissa Naschenweng seit über einem Jahrzehnt ein generationenübergreifendes Publikum. Die Powerfrau aus dem Kärntner Lesachtal wird für ihre bodenständige und zugleich moderne Art gefeiert – und jetzt dürfen auch die Skigäste der Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl mitfeiern.

Am 26. April ab 13:00 Uhr verwandelt der Volksmusik- und Schlagerstar die Alp Trida nämlich in den Après-Ski-Hotspot der Alpen. Dabei dient der Skipass für Samnaun/Ischgl zugleich als Eintrittskarte zum 35. Int. Frühlings-Schneefest, das sich musikalisch nahtlos in die Reihe der Frühlings-Events in der Ferienregion einfügt. Weitere Event-Highlights unter samnaun.ch/events.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pures Schnee- und Musikvergnügen seit 35 Jahren

Die Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl hat sich längst als Bühne für musikalische Highlights der Extraklasse etabliert. Seit 1989 findet auf der Alp Trida in Samnaun das Internationale Frühlings-Schneefest statt – mit Top-Acts wie Die Toten Hosen, Status Quo, Gotthard, Peter Maffay, Anastacia und No Angels.

Markus Wimmer, Leiter Events bei Samnaun Tourismus, freut sich deshalb auf das diesjährige 35. Int. Frühlings-Schneefest und ergänzt: «Im letzten Jahr durften wir The BossHoss auf der Alp Trida begrüssen, die die Bühne zum Beben brachten. Wir freuen uns, mit Melissa Naschenweng genauso die Gäste begeistern zu können und sind gespannt auf einen tollen Event.»

Auch Bernhard Aeschbacher, Direktor der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair, ist begeistert: «Das Frühlings-Schneefest lädt seit 35 Jahren alle Schneesportbegeisterten ein, noch einmal die aussergewöhnlichen Pistenbedingungen der Silvretta Arena Samnaun/Ischgl zu geniessen. Mit den Konzerten auf der Idalp (A) und weiteren Veranstaltungen zelebrieren wir vom 6. April bis zum 3. Mai das Frühlingsskifahren – in dieser Form einzigartig in den Alpen.»

1/3

Der Veranstaltungsort Samnaun steht für grenzenloses Skivergnügen, grossartige Konzerte, spannende Events und ausgezeichnete Gastronomie. 40 Shops laden im einzigen Zollfrei-Paradies der Schweiz zum Duty-Free-Einkauf ein. Die internationale Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl bietet 239 Pistenkilometer und 45 moderne Transportanlagen. Skifahren und Snowboarden sind in Samnaun bis zum 4. Mai 2025 möglich – das bedeutet 158 Tage pures Wintervergnügen und somit eine der längsten Wintersaisons in den Alpen.

Melissa Naschenweng läutet den Frühling in Samnaun ein! Samstag, 26. April 2025

13 Uhr

Alp Trida

Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl

Der Skipass für Samnaun/Ischgl ist gleichzeitig die Eintrittskarte zum Konzert. Samstag, 26. April 2025

13 Uhr

Alp Trida

Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl

Der Skipass für Samnaun/Ischgl ist gleichzeitig die Eintrittskarte zum Konzert. Weitere Infos

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.