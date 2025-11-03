Sizilien verzaubert. Die Mittelmeerinsel an der Fussspitze Italiens zieht nicht nur im Sommer Natur- und Ruhesucher an. Nach dem Motto «Mehr als Meer» lädt das ADLER Spa Resort SICILIA in Agrigento auch im Herbst und Winter zum Entspannen ein.

Ab in den Süden, auch im Herbst! – Das ADLER Spa Resort SICILIA in Agrigento

Sanfte Wellen, Macchia-Duft und eine salzige Brise: So empfängt das ADLER Spa Resort SICILIA seine Gäste. Über die beiden Hauptflughäfen Siziliens ist es von der Schweiz aus gut erreichbar. Das Ganzjahres-Resort liegt ruhig über dem Naturschutzgebiet Riserva Torre Salsa, eingebettet zwischen Pineta, Mittelmeer und endlosen Stränden. Der Foto-Hotspot «Scala dei Turchi» mit seinen weissen Mergelfelsen ist fussläufig erreichbar, auch die archäologischen Stätten von Agrigent und Selinunte sind nicht weit entfernt. Daneben lockt ein Spa-Bereich mit Meerblick – ideal für eine magische Auszeit, abseits der Hauptsaison.

Sonne statt Herbstgrau

Selbst wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist es an Siziliens Küste sonnig und mild, und das ADLER Spa Resort SICILIA bietet mehr als Meer. Im grosszügigen Wellnessbereich fällt der Blick vom Dampfbad, von der Biosauna und finnischen Sauna auf die Natur und das Meer. In drei Panorama-Relaxbereichen gibt die Stille den Ton an, und auch im Innen- und Aussenpool, Rooftop-Thalassobecken und 25-m-Sportpool ist nur das Rauschen der Wellen zu hören. Noch dazu stehen auf dem Spa Menü Treatments mit der hochwertigen ADLER Aktivkosmetik, von Thalassotherapien bis hin zu vulkanischen Anwendungen.

Authentisch erleben, sanft bewegen

Als Ausgleich zur Wellnesszeit stehen auf dem täglichen Aktivprogramm Erlebnisse von Weindegustationen bei lokalen Produzenten über Kultur-Touren in der «Valle dei Templi» bis hin zu geführten E-Bike-Ausflügen. Daneben warten sanfte Sportarten wie Yoga oder Stand-up-Paddling. Gäste können die Umgebung auch selbstständig entdecken; der Verleih von E-Bikes und Wanderausrüstung ist kostenlos. Inkludiert ist ebenso die feine Farm-to-Table-Küche aus frischen, lokalen Zutaten.

Ob «Super Spa Special» oder «Magische Weihnachten», für Kurzentschlossene oder Weihnachtslieberhaber bietet das ADLER Spa Resort SICILIA attraktive Herbst- und Winterangebote mit Wellness-, Genuss- und Aktivleistungen. Jetzt buchen – let your soul fly! ©AlexFilz Urlaubssehnsucht geweckt?

Ob «Super Spa Special» oder «Magische Weihnachten», für Kurzentschlossene oder Weihnachtslieberhaber bietet das ADLER Spa Resort SICILIA attraktive Herbst- und Winterangebote mit Wellness-, Genuss- und Aktivleistungen. Jetzt buchen – let your soul fly! Mehr erfahren

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.