A KIND OF MAGIC – Die grosse Weihnachtstournee 2025

Mit I QUATTRO wird die Vorweihnachtszeit besonders magisch! Vom 21. November bis 23. Dezember sind die schönsten Stimmen der Schweiz auf grosser Weihnachtstournee!

Freuen Sie sich auf ein zauberhaftes Programm und erleben Sie die schönste Zeit im Jahr von einer musikalisch einzigartigen Seite. Mit viel Freude, Humor und Leidenschaft verzaubern I QUATTRO jedes Publikum.

Das Zusammenspiel ihrer vier individuellen, kraftvollen Stimmen sorgt nicht nur für eine wohlig warme Weihnachtsstimmung, sondern klingt einfach magisch. Mit lauten und leisen Tönen erschaffen Simon, Matthias, Daniel und Samuel eine geradezu magische Atmosphäre und kreieren so ein 90-minütiges Weihnachtsmärchen.

Das Repertoire umfasst neben traditionellen und klassischen Weihnachtsliedern auch Winterlieder, Gospel, Christmas Carols bis hin zu modernen Popsongs und eigenen Weihnachtsliedern. Freuen Sie sich ausserdem auf die eine oder andere musikalische Überraschung. Denn jedes Konzert von I QUATTRO hat seine ganz persönliche Note. In diesem Jahr erhalten die Vier ausserdem Unterstützung von vier InstrumentalistInnen. Marina Vasilyeva und Roman Wyss begleiten abwechselnd am E-Piano, Madlaina Küng gibt den Ton am Kontrabass an und Michaela Baldinger sorgt als Perkussionistin für frische Beats und coole Rhythmen. Gemeinsam kreieren die sieben Musiker eine ganz neue, traditionell und dennoch moderne Weihnachtsstimmung. Einfach «A Kind Of Magic». Lassen Sie sich verzaubern und uns gemeinsam wundervoll besinnliche Erinnerungen schaffen.

Tickets gibt es ausschliesslich bei Ticketcorner oder an der Abendkasse.

HIER geht es zu den Terminen.

Neues Album in Eigenregie: «BERLIN – BERN – ROM»! Als Highlight ihres erfolgreichen Jahres veröffentlichen die «SIE SORRY SIE» Interpreten nach sieben Jahren ein neues Album. Tenor trifft auf Boyband! 11 der 13 Songs haben die Vier selbst geschrieben. Das gab es bisher noch auf keinem Album! Jetzt streamen oder auf CeDe.com vorbestellen! Als Highlight ihres erfolgreichen Jahres veröffentlichen die «SIE SORRY SIE» Interpreten nach sieben Jahren ein neues Album. Tenor trifft auf Boyband! 11 der 13 Songs haben die Vier selbst geschrieben. Das gab es bisher noch auf keinem Album! Jetzt streamen oder auf CeDe.com vorbestellen!

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.