Eröffnet wird das Zurich Film Festival am 3. Oktober im Kongresshaus Zürich – in Anwesenheit von keinem Geringeren als Jude Law. Der oscarnominierte Schauspieler wird mit einem Goldenen Auge ausgezeichnet und präsentiert den ZFF Opening Film THE ORDER, in dem er die Hauptrolle spielt. Jude Law ist nicht nur der Hauptdarsteller des Films, sondern auch der Produzent. Der packende Thriller spielt zwar im Idaho von 1983, birgt aber mit der Bedrohung von rechtsextremen Machenschaften ein Thema, das aktueller denn je scheint.

Neben Law werden weitere grosse Namen aus Hollywood erwartet: Oscarpreisträgerin Kate Winslet, Richard Gere, Alicia Vikander und viele weitere wurden bereits angekündigt, die am Festival ihre neusten Werke präsentieren, für ihre erfolgreichen Karrieren und emotionalen Schauspielleistungen ausgezeichnet

Zum Abschluss des Festivals wird nochmals ein Feuerwerk gezündet: Der Closing Film «The Apprentice» sorgt schon im Vorfeld für Furore. Die Dokumentation, die sich mit der umstrittenen Karriere des ehemaligen US-Präsidenten und aktuellen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auseinandersetzt, wird sicherlich für reichlich Gesprächsstoff sorgen, der bis im November noch nachhallen wird.

Erwähnenswert sind zudem die Neuerung auf dem Sechseläutenplatz: Das Festivalzelt wird durch einen modernen modularen Bau ersetzt, dass das Publikum näher zu den Stars bringt. Mit dem barrierefreien Zugang zu allen Stockwerken und dem öffentlichen Zugang zur Aussichtsplattform wird sichergestellt, dass alle ein aufregendes Festivalerlebnis geniessen können.

Das Zurich Film Festival 2024 verspricht also, nicht nur wegen seines 20. Jubiläums, sondern auch durch sein hochkarätiges Programm und die Vielzahl an Stargästen, eine besonders prestigeträchtige Ausgabe zu werden. Filmfans dürfen sich auf elf Tage voller aufregender Filme, grosse Emotionen und Stars und Glamour freuen.

