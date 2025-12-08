Die Weihnachtszeit steht vor der Tür – und mit ihr die gemütlichsten Tage des Jahres. Damit Zuhause alles glänzt und strahlt, präsentiert Tineco zwei leistungsstarke Reinigungshighlights, die dieses Jahr auf keiner Wunschliste fehlen dürfen.

Den FLOOR ONE S9 Artist Premium und den FLOOR ONE S6 Stretch Extreme. Beide Premium-Geräte sind in der Schweiz aktuell zu rabattierten Preisen verfügbar und sorgen dafür, dass selbst der Trubel der Festtage keine Spuren hinterlässt.

FLOOR ONE S9 Artist Premium: Design trifft Reinigungsintelligenz

Für alle, die Eleganz und Komfort lieben, bringt Tineco mit dem FLOOR ONE S9 Artist Premium einen kabellosen Nass-/Trockensauger auf Premiumniveau in die Schweizer Haushalte. Sein edles, modernes Design fügt sich perfekt in stilvolle Wohnumgebungen ein – und unter dem Christbaum macht er ebenfalls eine hervorragende Figur. Mit smarter iLoop-Sensorik, leistungsstarker Saugkraft und einem intuitiven LED-Display steuert der S9 Artist Premium den Reinigungsvorgang selbstständig und in Echtzeit. Die SmoothDrive-Technologie sorgt für müheloses Gleiten über jeden Boden, während der ergonomische Griff und die ausgewogene Gewichtsverteilung für maximalen Bedienkomfort stehen. Für hygienische Sauberkeit nach der Nutzung sorgt das integrierte 85 °C FlashDry-Selbstreinigungssystem, das Bürstenrollen automatisch wäscht und trocknet – für Sauberkeit, die stets einsatzbereit ist.

Der FLOOR ONE S9 Artist Premium ist bei Fust noch bis 28.12.2025 für nur 499 CHF erhältlich – 23 % günstiger als regulär (649,00 CHF UVP). Ein stylisches wie nützliches Geschenk für jeden Haushalt.

FLOOR ONE S6 Stretch Extreme: Kompakte Power für flexible Sauberkeit

Für alle, die maximale Beweglichkeit und starke Reinigungsleistung suchen, ist der FLOOR ONE S6 Stretch Extreme der ideale Festtagsbegleiter. Mit der innovativen MHCBS-Technologie reinigt das Gerät stets mit frischem Wasser – perfekt für Familienfeiern, Tannennadeln oder kleine Missgeschicke während der Festtage. Dank HyperStretch-Technologie und 180° Layflat-Design gelangt der S6 Stretch Extreme selbst unter niedrige Möbelstücke oder Weihnachtsbaumständer. Die doppelte Kantenreinigung macht Schluss mit Schmutz entlang von Wänden und Fussleisten. Die 3-Kammer-Schmutzwasserabscheidung, der iLoop Smart Sensor sowie eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 40 Minuten sorgen für konstant starke Reinigungsergebnisse. Mit dem 5-Minuten-FlashDry-Selbstreinigungssystem ist die Bürste sofort wieder hygienisch sauber. Verbesserte Pouch-Zellen verlängern die Akkulaufzeit zusätzlich, während App-Support für noch mehr Kontrolle sorgt.

Den FLOOR ONE S6 Stretch Extreme gibt es bei Interdiscount für nur 299,95 CHF (statt 499,95 CHF UVP). Ein leistungsstarkes Weihnachtsangebot, das jedem Boden Freude bereitet.

Ob als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum oder als smarter Helfer, um den Weihnachtsstress rund um Kekskrümel und Co. in Schach zu halten: Mit Tineco wird die Weihnachtszeit strahlend.

Über Tineco Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit seit drei Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln. Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit seit drei Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.