Ab sofort erstrahlt die Blick-Website in neuem Glanz – und du gehörst bereits jetzt zu einer ausgewählten Gruppe, die in den Genuss unseres überarbeiteten Onlineauftritts kommt. Hier erfährst du, was sich alles verändert hat.

1/5 Blick kommt neu in einem klaren, frischen und modernen Auftritt daher.

Raffael Aebli

Willkommen auf dem Blick von morgen! Wir freuen uns, unseren loyalsten Userinnen und Usern einen ersten Blick auf unsere komplett überarbeitete Website zeigen zu dürfen. Denn Blick hat sich in den vergangenen Jahren inhaltlich und digital stark weiterentwickelt.

Um dieser kontinuierlichen Transformation gerecht zu werden, war es unser Ziel, das Nutzererlebnis für unsere geschätzten Leserinnen und Leser noch attraktiver, angenehmer und informativer zu gestalten. Das sind die Highlights der neuen Site.

Alles, was du wissen musst – und wissen willst!

Blick kommt neu in einem klaren, frischen und modernen Auftritt daher. Die komplett überarbeitete Optik macht aus Storys optische Highlights, bietet eine intuitive Navigation und damit ein angenehmes Leseerlebnis. Weniger Ablenkungen, mehr Fokus auf das Wesentliche: Breaking News, Storys und noch attraktiver aufbereitete Statistiken aus dem Sport, die nur Blick bietet.

Dank Personalisierung siehst du neben allem, was die Welt bewegt, genau die Nachrichten, die dich wirklich interessieren. Und wem die Flut an Storys aus aller Welt heutzutage zu viel wird, der findet in der neuen Rubrik «Unsere Highlights» gebündelt die Eigenrecherchen unserer Reporterinnen und Reporter. Originale, wie man sie kennt und schätzt.

Bites – das innovative Videoerlebnis

Wir sind stolz, dir mit den «Blick Bites» als erstes Medium in der Schweiz ein innovatives Videoerlebnis vorzustellen. Vertikale Videos, maximal optimiert für dein Mobilephone. Knapp, klar und kompetent. Du musst dein Phone nicht kippen, du kannst jederzeit scrollen, die Bites führen dich mit dem intuitiven «Mehr dazu»-Button an den richtigen Ort, wenn du tiefer in die Geschichte eintauchen willst. So findest du schon bald Themen, von denen du vorher nicht wusstest, dass sie dich interessieren.

Damit geht Blick einen grossen Schritt in die Zukunft des Nachrichtenkonsums: Wir liefern dir das Beste aus beiden Welten, die Fusion von Social Media und Journalismus. Schnell, fesselnd, aber mit der Verlässlichkeit und Tiefe unserer Topinhalte. So kannst du Nachrichten auf eine Weise erleben, die unterhaltsam und informativ zugleich ist.

Werbung

Deine Meinung zählt

Obwohl wir schon zahlreiche Verbesserungen umgesetzt haben, sind wir noch nicht fertig. Hilf uns, noch besser zu werden! Wir freuen uns auf dein Feedback, um die Site weiterhin zu optimieren.

Entdecke jetzt den Blick von morgen gleich selbst und überzeuge dich von einer neuen Art, News zu erleben.

Um dein Feedback abzugeben, gehe über den Button unten rechts auf der Site.