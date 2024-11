Am 15. Dezember werden in der Zürcher Innenstadt Laufschuhe geschnürt, Mützen gerichtet, gerannt und angefeuert: Über 20'000 Laufbegeisterte jeden Alters werden am 48. Zürcher Silvesterlauf erwartet. Ein Höhepunkt: Das Elite-Rennen mit dem Abschied von Tadesse Abraham.

1/11

Es gibt etwas, das gegen Winterkälte und Nebel hilft: Weihnachtslichter. Die Zürcher Innenstadt erstrahlt in der Adventszeit und lädt ein, trotz der Kälte draussen zu sein. Am Sonntag, 15. Dezember 2024, wird es noch lebendiger: Bereits zum 48. Mal vereint der Zürcher Silvesterlauf Tausende Laufbegeisterte. Ob gut trainiert oder nicht – der Spass und die Freude an der Bewegung stehen im Vordergrund. Wer will, kann zudem Preise in verschiedenen Kategorien gewinnen oder die Atmosphäre im Silvesterlauf-Dörfli geniessen.

Familien, Nachwuchs und Elite am Start

Der Tag beginnt mit den jüngsten Teilnehmer:innen und ihren Familien, mit dem Community-Run der Schweizerischen Muskelgesellschaft und dem Laufnachwuchs. Gegen Mittag gehört die Bühne der Elite: Der Vorjahressieger Dominic Lobalu misst sich mit Grössen wie Tadesse Abraham, Matthias Kyburz und Julien Wanders. Bei den Frauen ziehen Chiara Scherrer und Valentina Rosamilia besondere Aufmerksamkeit auf sich.

Für Tadesse Abraham wird es ein Abschied: Mit 42 Jahren beendet er nach einer beeindruckenden Laufbahn seine Karriere – am Zürcher Silvesterlauf, wo er bereits viermal siegte. Wer nicht live dabei ist, kann das Elite-Rennen im Stream auf silvesterlauf.ch oder bei Swiss Sport TV verfolgen.

Längere Strecken und Kostüme

Am Nachmittag stehen die längeren Distanzen (bis zu 8,5 km) an, darunter der Duo- und Volkslauf. Auch der beliebte Kostümlauf Run for Fun sorgt für Unterhaltung. Der Pink Ribbon Charity Run schliesst den Tag ab.

Unmittelbar beim Startbereich am Utoquai wird ein stimmungsvolles Silvesterlauf-Dörfli aufgebaut. Es gibt wärmende Feuerschalen und Sitzgelegenheiten, um einen Moment zu verweilen. An mehreren Ständen erhält man feines Essen sowie Getränke und Besucher:innen können an Spielen und Wettbewerben teilnehmen.

Bis zum 1. Dezember gelten noch die aktuellen Tarife, danach gibt es einen Preissprung. Eine Anmeldung bis Ende November lohnt sich.





Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.