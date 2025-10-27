Effizient und entspannt pendeln: Dank eBike ohne Stau und Stress

Immer mehr Pendler*innen steigen aufs eBike um. Es ist schnell, komfortabel & dank smarter Technik sicherer als je zuvor. Moderne Systeme unterstützen beim Bremsen, Schalten und schützen effektiv vor Diebstahl – ideal für den Alltag zwischen Wohnen, Arbeit und Freizeit.

Im Durchschnitt pendeln Schweizer*innen 14,5 km. Für fast die Hälfte aller Berufstätigen beträgt der Arbeitsweg sogar weniger als zehn Kilometer. Die gute Nachricht für alle Velo-Fans: Auf dieser Streckenlänge ist man mit dem eBike oft schneller am Ziel als mit dem Auto oder dem ÖV – und spart ohne Stau und Parkplatzsuche wertvolle Zeit.

Darum wird das eBike immer mehr zum festen Bestandteil unseres mobilen Alltags. Neben Fahrkomfort stehen smarte Features im Fokus. Viele verbinden ihr eBike mit dem Smartphone – für mehr Sicherheit, Komfort und Diebstahlschutz.

Bremsen, Schalten und Diebstahlschutz – so profitieren Pendler*innen von smarter Technik

Dank moderner Technik ist Velofahren sicherer als je zuvor – und damit besonders attraktiv für Pendler*innen. Ilona Jeckelmann von Bosch eBike Systems sieht grosses Potenzial: „Das eBike ist ein wichtiger Baustein für die Mobilität der Zukunft. Unser Ziel ist es, Menschen schnell, sicher und stressfrei ans Ziel zu bringen – mit Technologien, die den Alltag erleichtern.“ Besonders im Fokus stehen dabei die drei Aspekte: mehr Sicherheit beim Bremsen, mehr Komfort beim Schalten und ein wirksamer Schutz vor Diebstahl.

Mit dem Bosch eBike ABS lässt sich die Vorderradbremse sicherer und selbstbewusster einsetzen. Es ermöglicht ein kontrolliertes Abbremsen, verhindert Blockieren und reduziert das Risiko eines Überschlags – selbst auf nassem Asphalt oder Schotter.

Wer zusätzlichen Wert auf Komfort legt, profitiert von der automatische Schaltlösung eShift. Diese wählt auf Wunsch selbstständig den passenden Gang. „So wird das eBiken deutlich entspannter“, erklärt Jeckelmann. „eBiker*innen haben den Kopf frei und können sich voll aufs Velofahren konzentrieren.“

Auch der Diebstahlschutz wurde digitalisiert. 2024 wurden in der Schweiz über 21.000 eBikes als gestohlen gemeldet. „Das mechanische Schloss gehört immer dazu – aber noch besser geschützt ist das eBike durch digitale Sicherheitsfeatures über die eBike Flow App“, sagt die Expertin. Über die eBike Flow App lässt sich das Rad nur per Smartphone oder Display entsperren. Wird es unbefugt bewegt, löst eBike Alarm einen lauten Signalton aus und schickt eine Nachricht auf das Smartphone. „Und mit dem neuen Feature Battery Lock kann der Akku nicht mehr genutzt werden, wenn er gestohlen wurde. Das gibt mir ein gutes Gefühl – vor allem in der Stadt oder am Bahnhof.“

Smarter Support für Pendler*innen. Wenn das eigene eBike länger an einem unbewachten Ort steht, möchten wir das alle mit einem guten und sicheren Gefühl tun. Genau hier kommt der digitale Diebstahlschutz von Bosch eBike Systems ins Spiel.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.