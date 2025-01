Bereit für die Welt?

Die Welt ist riesig aber in den Hallen der FESPO & Golfmesse Zürich liegt sie dir zu Füssen. Rund 500 Ausstellende aus der ganzen Welt erwarten dich, um ihre schönsten Reiseziele und Angebote zu präsentieren. Von exotischen Inseln über charmante europäische Städte bis hin zu fernab gelegenen Abenteuern: Die Vielfalt ist beeindruckend. Dank direkter Beratung durch erfahrene Spezialist:innen kann man nicht nur träumen, sondern direkt konkrete Pläne schmieden.

Und wer sich noch nicht entscheiden kann, geht einfach auf eine kulinarische Entdeckungsreise: Internationale Spezialitäten laden dazu ein, die Geschmäcker der Welt zu erkunden und einen Vorgeschmack auf das zu erhalten, was einen in der Ferne erwartet.

Vorträge, die Horizonte erweitern

Mit über 500 Vorträgen gehört die FESPO & Golfmesse Zürich zu den informativsten Reisemessen überhaupt. Ob Tipps für unvergessliche Roadtrips durch Afrika, Einblicke in die faszinierende Welt der Arktis oder Empfehlungen für neue Lieblingsziele – die spannenden Präsentationen machen Lust, die Koffer zu packen.

Abtauch en: Das Highlight für Wassersportfans

Ein ganz besonderes Erlebnis bietet der neue Tauchturm mit 25’000 Litern Wasser. Besucher:innen können hier vor Ort das Tauchen ausprobieren – ein absolutes Muss für alle, die sich von der Unterwasserwelt faszinieren lassen. Badehose einpacken, eintauchen und die ersten Tauchversuche wagen!

Golfsport im Fokus

Die Golfmesse in Halle 5 bietet Golfsport auf höchstem Niveau. Auf der Driving Range können die neuesten Schläger getestet werden, während das Golf Forum spannende Einblicke in exklusive Golfdestinationen gibt. Ob klassische Links-Kurse in Schottland oder spektakuläre Plätze in Südafrika – hier treffen Sport, Reisen und Genuss aufeinander.

Jetzt Ticket sichern und losreisen! Die FESPO & Golfmesse findet vom 30. Januar bis 2. Februar 2025 in der Messe Zürich statt. Tickets und weitere Informationen gibt es auf fespo.ch. Wer seinen Horizont erweitern und den perfekten Start ins Reisejahr erleben möchte, darf diesen Event nicht verpassen! Die FESPO & Golfmesse findet vom 30. Januar bis 2. Februar 2025 in der Messe Zürich statt. Tickets und weitere Informationen gibt es auf fespo.ch. Wer seinen Horizont erweitern und den perfekten Start ins Reisejahr erleben möchte, darf diesen Event nicht verpassen! fespo.ch

0:00 FESPO & Golfmesse: Die Welt zu Gast in Zürich:

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.