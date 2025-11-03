Vier Club- und zwei Auswahlmannschaften kämpfen am diesjährigen Spengler Cup in Davos um den 97. Titel. Einige zeigen sich bereits in Topform, andere feilen noch an Details – und zwei Teams stehen noch vor der spannenden Aufgabe, ihre Kader zu komplettieren.

Foto: KEYSTONE

Davos in Topform

Der HC Davos ist derzeit das Mass aller Dinge in der National League. Der Gastgeber des Spengler Cup hat in den ersten Saisonwochen kaum Punkte abgegeben und findet selbst in engen Spielen meist einen Weg zum Sieg. Kein Wunder, führen die Bündner die Tabelle an – und gehören auch beim Spengler Cup zu den heissesten Titelanwärtern.

Fribourg will mehr

Auch der zweite Schweizer Vertreter, Fribourg-Gottéron, präsentiert sich in starker Verfassung. Das Team von Roger Rönnberg punktet konstant und liegt klar auf Playoff-Kurs – mit Ambitionen auf mehr.

Verletzungspech in Helsinki

Weniger optimal verlief der Start für IFK Helsinki. Die Finnen wurden von einer Verletzungswelle hart getroffen: zeitweise fehlten bis zu zwölf Stammspieler – darunter die komplette erste Linie, die Captain-Crew und ein Stammtorhüter. Doch mit Neuzugängen und Geduld kämpft Trainer Olli Jokinen darum, den Traditionsclub zurück auf Kurs zu bringen.

1/6 Foto: KEYSTONE

Neustart in Prag

In der tschechischen Extraliga liegt Sparta Prag derzeit im Mittelfeld. Der Rückstand zur Spitze ist gering, trotzdem musste Headcoach Pavel Gross nach verhaltenem Start gehen. Die Ambitionen in Prag sind gross – auch in Davos will man um den Pokal spielen.

Frischer Wind aus den USA

Neu dabei sind die U.S. Collegiate Selects: 25 Top-Talente aus der NCAA Division I bringen modernes, dynamisches Eishockey nach Davos.

Kanada bleibt das grosse Fragezeichen

Wie gewohnt gibt Team Canada sein Aufgebot erst kurz vor Weihnachten bekannt. Für die Kanadier wie für Davos geht es um Historisches: Beide stehen bei 16 Titeln – der nächste Sieg macht einen von ihnen zum alleinigen Rekordchampion.

