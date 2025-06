Mit dabei: Die von BLICK präsentierte Premiere der Westernparodie «Das Kanu des Manitu» mit Michael «Bully» Herbig. Die Latte liegt hoch: Der Vorgänger von 2001 («Der Schuh des Manitu») ist der erfolgreichste deutsche Kinofilm, mit 12 Millionen Eintritten allein in Deutschland!

Ausserdem im bunten Programm: «Bridget Jones – Verrückt nach ihm» mit der ach-so-liebenswerten Renée Zellweger und ihren vielen Verwicklungen. «Bon Schuur Ticino» mit Beat Schlatter in der kultigen Doppelrolle des Initiators der fiktiven Initiative «No-Bilingue», und des einfachen Bundesbeamten Walter Egli, der vom Volksentscheid kalt erwischt wird. Der Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor führt am 17. Juli in den preisgekrönten Dialektfilm ein.

Weitere prominente Gäste des 33-tägigen Kinosommers in Aarau sind Cast und Crew von «Friedas Fall». Die wahre Geschichte einer jungen Schweizerin, die 1904 vom Kantonsgericht Sankt Gallen wegen Mordes an ihrem Sohn zum Tod verurteilt wird. Und am 23. Juli wird die Pflegekraftexpertin Nadja Habicht in den Spielfilm «Heldin» einführen, über den harten Alltag in einem Kantonsspital. Ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit. Habicht beriet im Vorfeld Regisseurin Petra Volpe.

Der Regisseur und Schauspieler David Constantin wird am 24. Juli seine Komödie «Tschugger – Der lätscht Fall» vorstellen, mit den Kult-Cops Bax (gespielt von Constantin selbst) und Pirmin aus dem Wallis. Bester Klamauk mit viel Tempo! Und nicht zu vergessen: Emil und Niccel Steinberger. Der legendäre Kabarettist und seine langjährige Ehefrau und Künstlerin werden sich bei «Typisch Emil» gleich zweimal unter das Publikum mischen, am 3. und 15. August.

In der Doku von Phil Meyer («Ein Ort wie dieser») erzählt Emil, wie er seit seinem Karrierestart vor bald 60 Jahren gelernt hat, immer wieder loszulassen und neu anzufangen. Und sich damit ständig neu erfindet, bis heute.

Ein schönes Lebensmotto – finden Sie nicht auch?

