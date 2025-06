1/2

Am 12. Juli 2025 feiert das neue CODA Open Air der Dangel Twins seine Premiere auf der Pferdesportanlage Pfannenstiel in Meilen ZH. Mit einer Kapazität von über 3’000 Gästen und kostenlosen Shuttles ab Bahnhof Meilen zielt das Festival explizit auf ein breites Publikum mit Faible für zeitgenössischen Tech- und Melodic-House. Die Dangel Twins sind die Köpfe der Zürcher Eventreihe FLUCHT, die nun mit CODA, das FLUCHT mit diesem Festival ersetzen wird, den nächsten grossen Schritt wagen: weg von Einzelveranstaltungen hin zu einer eigenständigen Festivalplattform. CODA – kurz für Chasing Our Dance Awakening – markiert zugleich das Rebranding der Reihe und signalisiert eine neue Ära für das Duo.

Musikalisch setzt das Tagesfestival konsequent auf qualitativ erstklassige elektronische Musik aus den Sparten Tech- und Melodic-House. Auf dem Line-up stehen unter anderem Maxi Meraki aus Belgien, Blackchild aus Italien sowie die Dangel Twins selbst. Die beiden umtriebigen Zürcher Macher präsentieren bei dieser Gelegenheit auf dem Festivalgelände erstmals ihr eigenes Merchandising.

Das musikalische Programm wird ergänzt durch ein sportliches Aufwärmen auf dem Dancefloor in Zusammenarbeit mit einschlägigen Partnern, bevor die Musik das Zepter übernimmt – bei CODA ist also an alles gedacht, auch an das körperliche Wohlbefinden der Gäste.

Die Location wird eigens für das Festival komplett transformiert: Auf dem Sandplatz der Pferdesportanlage werden Platten verlegt, Bühnen gebaut und auch ein durchdachtes Konzept, das die Gäste vor unfreundlichem Wetter schützen soll, wurde geschaffen. CODA setzt auf hochwertige Soundanlagen, stilvolle Deko und ein kuratiertes Gastroangebot, das zum Verweilen einlädt. Neben der Musik sollen auch Atmosphäre, Design und Qualität überzeugen – CODA wird also ein gesamtheitliches Sommererlebnis für alle Sinne.

Das riser-Projekt und die Bank Cler

Wenn junge Musikerinnen und Musiker den Schritt in die professionelle Laufbahn wagen, treffen sie häufig auf ernüchternde Bedingungen. Geeignete Bühnen, um sich zu präsentieren und ein Publikum zu erreichen, sind rar. Hier setzt das neue Förderprojekt riser, präsentiert von der Bank Cler, im Bereich Kultur und Musik an. Es unterstützt vielversprechende Acts mit ausgeprägtem künstlerischem Potenzial.

Die geförderten Künstlerinnen und Künstler werden in zwei Bereiche unterteilt: riser.electronic und riser.acoustic. riser.electronic ist ein Kollektiv zur Förderung elektronischer Musik – von der ersten Idee im Studio bis zum Live-Auftritt.

Als Presenting Partner engagiert sich die Bank Cler gezielt für die Förderung junger Talente und ermöglicht durch ihre Unterstützung nicht nur neue Auftrittsmöglichkeiten, sondern auch eine nachhaltige Weiterentwicklung in einem professionellen Umfeld. Dabei profitieren die Acts auch von der Zusammenarbeit mit etablierten Grössen wie Marius Bear und Andrea Oliva – auf und hinter der Bühne. Durch dieses Engagement leistet die Bank Cler einen aktiven Beitrag zur Vielfalt und Zukunft der Schweizer Musikszene.

Die Bank Cler unterstützt junge Musiktalente Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis zur Klassik. Wir unterstützen angehende Bands, Solo-Künstlerinnen und Künstler und Orchestermusikerinnen und Musiker nicht nur durch einmalige Preisvergaben, sondern begleiten sie national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten.

