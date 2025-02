Möchtest du einen Kredit aufnehmen, oder hast du bereits einen? Dann pass jetzt auf! Denn selten war Geld verdienen so einfach: Der Züricher Anbieter lend.ch zahlt bis Ende Februar 100 Franken Cashback für jeden Privatkredit. Planst du eine Renovation? Möchtest du ein neues Auto kaufen oder einfach nur einen teuren bestehenden Kredit ablösen? Dann schlag jetzt zu!

Doppelt sparen bei Refinanzierung

Manche nennen es "Refinanzierung", manche "Umschuldung" – hinter beidem verbirgt sich oftmals grosses Sparpotenzial. Denn was viele Kreditnehmer nicht wissen: Mit jedem Monat, den man seinen Kredit abbezahlt, erhöht sich normalerweise die Bonität und damit sinken die Kreditzinsen. Wer also regelmässig seine Rate zahlt, kann oft zu günstigeren Konditionen umschulden – und spart jeden Monat bares Geld. So gibt es bei lend.ch aktuell niedrige Privatkredit-Zinsen – im Schnitt rund 2 % günstiger als von herkömmlichen Anbietern.

Obendrauf zu den besseren Konditionen kannst Du dir jetzt auch noch den Cashback bei lend.ch sichern. Satte CHF 100.– gibt es für den Abschluss eines neuen Kredits – egal ob du damit einen alten Kredit refinanzierst oder endlich dein Traumprojekt angehst.

So sicherst du dir 100 Franken Cashback für deinen Kredit

Einfach auf lend.ch einen vollständigen Kreditantrag stellen – wenn du eine Refinanzierung machen möchtest, lade neben den notwendigen Dokumenten zusätzlich den alten Kreditvertrag hoch. Das Team von lend.ch prüft deinen Antrag und meldet sich mit einem guten Kreditangebot. Du unterschreibst und schliesst den Kredit ab (bei der Refinanzierung wird zu den neuen Konditionen umgeschuldet – lend.ch übernimmt das Ablösen des alten Kredits.) – nach Auszahlung des Kredits überweist dir lend.ch CHF 100.– aufs Konto.

Übrigens: Die vorzeitige Rückzahlung des alten Kredits ist dank der Regelungen im Konsumkreditgesetz jederzeit kostenfrei möglich. Lediglich einige Anbieter verlangen für die Bearbeitung eine geringe Gebühr.

Kredit abschliessen und 100 Franken Cashback erhalten Jetzt auf lend.ch Privatkredit abschliessen und 100 Franken Cashback erhalten. Egal, ob Refinanzierung oder neues Projekt: Jetzt in wenigen Minuten Kredit beantragen und bis 28. Februar 2025 Cashback sichern. Mit Zinsen ab 4,5 % ist lend.ch einer der günstigsten Kreditanbieter der Schweiz.

Günstige Zinsen bei lend.ch – wie geht das?

Viele fragen sich: Wie kann lend.ch günstigere Zinsen als viele Banken anbieten? Die Antwort: Dank Crowdlending. lend.ch bringt Anleger direkt mit Kreditnehmern zusammen. Dabei profitieren beide Seiten von einem fairen und transparenten Geschäftsmodell. Über 100'000 Schweizer Kunden haben dem Zürcher Unternehmen bereits ihr Vertrauen geschenkt. Bis Ende Februar werden es dank der Sparmöglichkeit mit Cashback sicher noch mehr.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.