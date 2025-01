Wenn die ersten grauen Haare sichtbar werden, stehen Männer vor der Wahl zu färben oder grau zu werden (und somit eventuell älter auszusehen als sie sind).

Durch das Färben oder Tönen kann die ursprüngliche Haarfarbe schnell zurückgeholt werden, jedoch können auch auffällige Farbunterschiede oder ungleichmäßige Ergebnisse entstehen. Das kann unangenehm sein, da niemand Kommentare wie „Hast du dir die Haare frisch gefärbt?“ von Freunden oder Kollegen hören möchte.

Für diejenigen, die ihr graues Haar unauffällig kaschieren möchten, gibt es ein Shampoo mit fortschrittlicher Technologie. Dieses verspricht, das Grau mit jeder Haarwäsche nach und nach kaschieren zu lassen, bis die ursprüngliche Haarfarbe wieder überwiegt. Der Name: Alpecin Grey Attack

Graue Haare werden nicht immer als ansprechend wahrgenommen ...

... wie Umfragen zu diesem Thema verdeutlichen: Ein deutsches Partnerportal für Singles ab 50 Jahren befragte insgesamt 1005 Deutsche zu ihrer Meinung über graue Haare. Das Ergebnis: Lediglich 39 Prozent der Teilnehmer nahmen Männer mit grauen Haaren als attraktiv wahr.

Was tut man, wenn man sich zu jung für diese grauen Haare fühlt oder wenn das Grau ungleichmäßig erscheint?

Die Lösung ist das Grey Attack Coffein & Color Shampoo von Alpecin. Es sorgt dafür, dass das Haar mit jedem Haarewaschen allmählich dunkler wird – für weniger graue Haare und einem jugendlicheren Aussehen. Die Entwicklung erfolgte im Forschungslabor von Dr. Erik Schulze zur Wiesche, Leiter der Forschung und Entwicklung bei Dr. Kurt Wolff.

Er erklärt, wie die neue Technologie des Grey Attack Coffein & Color Shampoos funktioniert.

Dr. Schulze zur Wiesche: „Das Prinzip von Alpecin Grey Attack ist angelehnt an den natürlichen Prozessen der Haarpigmentierung. Der Inhaltsstoff 5,6-Dihydroxyindol (DHI) fungiert als Vorstufe des natürlichen Pigments der Haare (Eumelanin). Bei der Anwendung des Produkts dringt diese Vorstufe in den Haarschaft ein und bildet durch die Reaktion mit dem Sauerstoff aus der Luft große Farbstoff-Ketten, entsprechend dem schwarzen Eumelanin. Anders ausgedrückt: Der Inhaltsstoff reagiert mit dem Luftsauerstoff und erzeugt so das Farbpigment. Im Zeitablauf und bei regelmäßigem Verwenden reichert sich immer mehr Farbstoff an, wodurch eine dauerhafte Haarfarbe entsteht.“

Diese Illustration zeigt das typische Ergebnis eines Anwenders. Die Ergebnisse können individuell abweichen. Foto: Dr. Wolff/Alpecin

Welche Unterschiede bestehen zwischen Alpecin Grey Attack und anderen Produkten am Markt?

Dr. Schulze zur Wiesche: „Besonders neuartig ist die Verwendung des Inhaltsstoff DHI in einem Shampoo: Damit bieten wir Männern eine unkomplizierte Anwendung ohne zusätzliche Schritte sowie die Möglichkeit, die Farbintensität individuell festzulegen (abhängig von der Einwirkzeit und Häufigkeit der Verwendung). Der Farbeffekt verdunkelt allmählich das Haar – ganz ohne aggressive Chemikalien wie Ammoniak und Wasserstoffperoxid und ohne den Aufwand einer herkömmlichen Haarfärbung. Zudem enthält das Shampoo Coffein, unseren bewährten Inhaltsstoff gegen erblich bedingten Haarausfall.“

Das Shampoo soll täglich verwendet werden und dabei zwei bis fünf Minuten einwirken und dann ausgewaschen werden. Wenn Sie durch die tägliche Anwendung Ihr gewünschtes Farbergebnis erreicht haben, sollten Sie Grey Attack im Wechsel mit einem anderen Shampoo verwenden - z.B. Alpecin C1 Black Edition - zur Erhaltung des Ergebnisses und gegen Haarausfall.

Im Grey Attack Shampoo ist Coffein zur Stärkung der Haarwurzel enthalten – mit EINEM Produkt beugen Sie also Haarausfall vor, reinigen Haare und Kopfhaut und lassen graue Haare verschwinden. Schritt für Schritt geht es zurück zu mehr Farbe – unbemerkt von anderen, zeitsparend und ganz ohne Extra-Plastikmüll.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.