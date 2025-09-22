Die SBB melden am Montagmorgen einen Unterbruch des Bahnverkehrs zwischen Meilen und Zürich HB.

Angela Rosser Journalistin News

Zwischen Küsnacht und Herrliberg-Feldmeilen ist der Bahnverkehr unterbrochen. Das melden die SBB am Montagmorgen. Betroffen sin die Linien S6. S7, und S16 zwischen Meilen und Zürich HB.

Die Einschränkung dauert bis mindestens 10.30 Uhr. Es heisst weiter, dass Ersatzbusse organisiert werden. Es ist jedoch mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Der Grund dafür ist ein Personenunfall.

Reisenden zwischen Zürich HB und Rapperswil SG wird geraten, via Wetzikon ZH zu reisen.

+++Update folgt+++