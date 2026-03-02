30 Einbruchdiebstähle im Wallis und Tessin aufgeklärt

30 Einbrüche oder Einbruchsversuche sollen zwei Rumänen seit November 2024 im Wallis und im Tessin begangen haben. Die Kantonspolizei Wallis hat einen von ihnen festgenommen, der andere ist noch auf der Flucht.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 36 und 53 Jahren sollen seit November 2024 30 Einbrüche oder Einbruchsversuche im Mittel- und Oberwallis sowie im Tessin begangen haben. Die Kantonspolizei Wallis hat einen der mutmasslichen Täter festgenommen, der andere ist noch auf der Flucht.

Der 53-jährige Mann sei Anfang Juli 2025 im Oberwallis festgenommen worden, als er einen Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus beging, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Der zweite Täter konnte fliehen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

Die Beute der beiden Männer bestand hauptsächlich aus Schmuck, Uhren, Bargeld, Kleidung und Lebensmitteln. Der Wert der Beute beläuft sich laut Polizeiangaben auf über 130'000 Franken. Der Schaden wird auf 70'000 Franken geschätzt.