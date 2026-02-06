Kapo Bern schiesst auf flüchtendes Auto

Spektakuläre Verfolgungsjagd auf der A1 bei Bern. Am Donnerstag stoppt die Polizei ein Fluchtauto aus Zug mit gezielten Schüssen auf die Reifen. Zwei Männer flüchteten zu Fuss und wurden später festgenommen.

Zwei Männer festgenommen, Fahrzeug wegen Raubdelikten ausgeschrieben

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Donnerstag wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern auf der Autobahn A1 Richtung Bern ein Auto zu kontrollieren. Das Kontrollschild des Fahrzeugs war im Zusammenhang mit Raubddelikten in Zug zur Fahndung ausgeschrieben.

Auf Höhe der Raststätte Grauholz forderte die Patrouille den Lenker mit eingeschalteten Warnvorrichtungen zum Anhalten auf. Der Lenker kam dieser Aufforderung nicht nach und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Patrouille nahm die Verfolgung auf, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.

Weitere Anhaltungsversuche blieben erfolglos. Auf Höhe der Ausfahrt Neufeld wurde das flüchtende Auto ausgebremst und kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Im Zuge der Anhaltung kam es durch einen Polizisten zu einer gezielten Schussabgabe auf die Reifen des Fluchtautos. Sowohl der Fahrer, wie auch der Beifahrer flüchteten zu Fuss in Richtung Bremgartenwald.

Bei der anschliessenden Nachsuche, unterstützt durch eine Drohne und einen Diensthund, konnten die beiden geflüchteten Personen angehalten werden. Dabei wurde eine der Personen durch einen Biss eines Diensthundes leicht verletzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.