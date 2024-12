Ein 13-jähriges Mädchen ist auf dem Fussgängerstreifen am Donnerstagabend in Schöftland AG von einer 71-jährigen Autolenkerin angefahren worden. Das Mädchen erlitt mittelschwere Verletzungen. Das Opfer wurde ins ins Spital gebracht. Auch in Zetzwil AG wurde eine Fussgängerin angefahren und verletzt.



Zur Kollision auf der Dorfstrasse in Schöftland im Suhrental kam es um 17.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit. Beim Aufprall wurde das Mädchen zu Boden geschleudert.



Fast zur gleichen Zeit kollidierte in Zetzwil im Wynental eine ebenfalls 71-jährigen Autolenkerin auf der Hauptstrasse mit einer 37-jährige Fussgängerin. Die Fussgängerin wurde frontal erfasst und prallte auf die Windschutzscheibe. Eine Ambulanz brachte die Verletzte ins Spital.



Die Kantonspolizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache auf. Die schlechten Witterungs- und Sichtverhältnisse dürften nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu den Kollisionen geführt haben.

