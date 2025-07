Ein falscher Polizist ist im Kanton Bern rechtskräftig verurteilt worden. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Ein falscher Polizist ist wegen gewerbsmässigen Betrugs und qualifizierter Geldwäscherei zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten sowie zu sieben Jahren Landesverweis verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern mitteilt.

Der 53-jährige Pole war zunächst am 25. Oktober im deutschen Bayreuth in Begleitung einer zweiten Person auf der Autobahn angehalten worden.

Als die bayerischen Beamten das Fahrzeug durchsuchten, entdeckten sie die Beute – Goldschmuck und Bargeld im Wert von 60'000 Franken. Gemäss Mitteilung mussten sie den Mann aber wieder auf freien Fuss setzen. Geld und Schmuck wurden durch die Polizei allerdings sichergestellt. Später konnten die Wertgegenstände zwei Telefonbetrugstaten im Kanton Bern zugeordnet werden.

Happy End für Betrugsopfer

Der 53-jährige Pole wurde schliesslich am 13. August 2024 in Tschechien verhaftet. Vor rund vier Monaten, am 11. März, wurde der Mann an die Schweiz ausgeliefert. Sein mutmasslicher Komplize ist unterdessen weiterhin flüchtig.

Happy End: Die Polizei konnte den beiden Opfern, zwei älteren Frauen, die Wertgegenstände wieder zurückgeben.

Die Staatsanwaltschaft warnt in ihrer Mitteilung ausdrücklich vor Telefonbetrügern – und gibt Tipps, wie du dich schützen kannst.