Zustupf in Zürich
Kantonsangestellte bekommen nächstes Jahr 0,2 Prozent mehr Lohn

Mehr Lohn für die Zürcher Kantonsangestellten ab 2026: Die Regierung hat einen Teuerungsausgleich von 0,2 Prozent beschlossen.
Publiziert: 14:26 Uhr
Aktualisiert: 14:36 Uhr
Das Zürcher Staatspersonal erhält 2026 eine Teuerungszulage von 0,2 Prozent. (Archivbild)
Foto: ALESSANDRO DELLA BELLA

Darum gehts

  • Kanton Zürich gewährt dem Personal vollständigen Teuerungsausgleich
  • Die Anpassung basiert auf dem Landesindex der Konsumentenpreise im August
  • Teuerungsausgleich: 2023 3,5%, 2024 1,6%, 2022 1,1%
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Kanton Zürich als Arbeitgeber wolle attraktive Arbeitsbedingungen schaffen und erhalten, weswegen dem Personal ein vollständiger Teuerungsausgleich gewährt werde, heisst es im am Donnerstag veröffentlichten Regierungsbeschluss. Der «Tages-Anzeiger» hatte zuerst online darüber berichtet.

Für das laufende Jahr hatte die Regierung eine Teuerung von 1,1 Prozent festgelegt, 2024 betrug der Teuerungsausgleich 1,6 Prozent, 2023 3,5 Prozent.

Der Regierungsrat setzt jeweils gemäss dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise vom August die Teuerungszulage auf den 1. Januar des folgenden Jahres fest.

