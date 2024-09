Kurz zusammengefasst 20-jährige Frau vermisst

Elisa trägt schwarze Lederjacke und kreolische Ohrringe

Zum letzten Mal wurde Elisa M. (20) am Mittwoch, 18. September, gegen 15.30 Uhr im Krankenhaus in Marsens FR gesehen. Seither fehlt von der 20-Jährigen jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung in einer Mitteilung um Mithilfe.

Die Polizei beschreibt die 20-jährige Elisa als schlank, mit schwarzen Haaren und schwarzen Augen. Sie trägt kreolische Ohrringe und ist mit einer schwarzen Lederjacke, einem blauen T-Shirt und Jeans bekleidet. Die junge Frau spricht Französisch, schreibt die Polizei.

Wer Angaben über die vermisste Person oder deren Aufenthalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Kantonspolizei Freiburg unter der Nummer 026 347 01 17 in Verbindung zu setzen.