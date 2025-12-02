DE
Polizei schnappt Drogendealer – Kokain und Haschisch sichergestellt

Am Montagnachmittag nahm die Stadtpolizei Zürich zwei Männer fest und stellte dabei Betäubungsmittel sowie Bargeld sicher.
Publiziert: vor 43 Minuten
Die Polizei stellte einiges an Drogen sicher.
Foto: Stadtpolizei Zürich
Janine Enderli

Ermittlungserfolg für die Stadtzürcher Polizei: Am Montagnachmittag kontrollierten zivile Polizisten zwei Personen, die zuvor einen CBD-Shop im Kreis 3 besucht hatten. Dabei stellten sie Kokain sowie weitere Betäubungsmittel sicher. 

Aus diesem Grund leiteten die Einsatzkräfte weitere Ermittlungen ein. Diese führten sie sowohl zum Wohnort des CBD-Shop-Betreibers als auch zu einem weiteren möglichen Drogendealer. Bei den anschliessenden Hausdurchsuchungen im Kanton Zürich sowie der Durchsuchung des CBD-Shops stellten die Polizisten Betäubungsmittel sowie Bargeld sicher. Insgesamt wurden über 1 Kilogramm Kokain, mehr als 10 Kilogramm Haschisch und über 2,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt. 

Die mutmasslichen Betäubungsmittelhändler, zwei Schweizer im Alter von 32 und 58 Jahren, wurden der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

