Zwischen Zürich Altstetten und Schlieren Betrieb der Limmattalbahn nach Unfall teilweise unterbrochen

Nach einem Unfall ist der Betrieb der Limmattalbahn zwischen Zürich Altstetten und Schlieren ZH unterbrochen. Dies als Folge einer Kollision, die sich am Sonntagnachmittag in Spreitenbach AG ereignete, wie die Aargau Verkehr AG (AVA) am Montag auf Anfrage mitteilte.