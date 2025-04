In Zürich kam es zu einem Unfall zwischen einem Personenwagen und einem Polizeifahrzeug. Zwei Polizisten wurden verletzt, als sie versuchten, ein auffälliges Fahrzeug anzuhalten. Die Kantonspolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

SUV-Fahrerin kracht in Zürcher Polizeiauto

Zwei Polizisten wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: KEYSTONE/Walter Bieri

Darum gehts Unfall zwischen Personenwagen und Polizeifahrzeug in Zürich, zwei Polizisten verletzt

Lenkerin reagierte nicht auf Anhalteversuch der Polizei, Kollision folgte

Unfall ereignete sich am 8. April 2025 um 22:45 Uhr

Es ist gegen 22.45 Uhr am Dienstag, als der Stadtpolizei Zürich ein Auto gemeldet wurde, das eine unsichere Fahrweise habe. Eine Streifenwagenpatrouille versuchte daraufhin, den Wagen zu stoppen.

Die Lenkerin reagierte aber nicht und es kam in der Folge zur Kollision mit dem Streifenwagen. Dabei wurden die beiden Polizisten mittelschwer verletzt und mussten mit der Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Kantonspolizei Zürich geführt.