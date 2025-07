Ein Raubüberfall auf ein Schmuckgeschäft in Zürich-Altstetten löste am Freitagmittag einen Grosseinsatz der Polizei aus. Die Behörden reagierten auf eine Meldung um 12.30 Uhr und werden die Öffentlichkeit später informieren.

Die Stadtpolizei Zürich rückte am Freitagmittag zum Zürcher Lindenplatz aus. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Darum gehts Grosser Polizeieinsatz in Zürich-Altstetten nach Überfall auf Bijouterie am Lindenplatz

Stadtpolizei Zürich bestätigt laufenden Einsatz

Erste Meldung ging um 12.30 Uhr ein

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagmittag läuft ein grosser Polizeieinsatz am Lindenplatz in Zürich-Altstetten. Eine Bijouterie wurde überfallen.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen laufenden Einsatz. Eine erste Meldung war um 12.30 Uhr eingegangen. Weitere Informationen erfolgen im Rahmen einer Medienmitteilung. Zunächst hatte «20 Minuten» berichtet.

