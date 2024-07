Am frühen Sonntagmorgen sprang ein unbekannter Mann beim Pier 7 in die Limmat. Nachdem er einige Meter bis zu den angelegten Booten geschwommen war, tauchte der Mann unter und wird seither vermisst. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.

Der Mann sei auf der Höhe des Pier 7 in die Limmat gesprungen. (Symbolbild)

In der Nacht auf Sonntag ging um 1 Uhr bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass ein Mann beim Utoquai 2, am Schiffsteg Pier 7, samt Kleidung ins Wasser gesprungen und danach nicht wieder aufgetaucht sei. Die ausgerückten Spezialisten der Wasserschutzpolizei haben sofort die Suche nach ihm eingeleitet. Aufgrund der Dunkelheit musste die Suche nach dem Schwimmer in der Nacht vorläufig ausgesetzt werden und wurde in den Morgenstunden wieder aufgenommen. Vom Unbekannten fehlt bis jetzt jede Spur.

Signalement des Vermissten:

Etwa 185 cm gross, trug ein dunkelblaues Hemd, weisses T-Shirt, dunkle Cargoshorts und Turnschuhe.

Zeugenaufruf:

Personen, die Angaben zum geschilderten Vorfall oder Wahrnehmungen im Verlauf des frühen Sonntagmorgens, 28. Juli 2024, kurz vor 1 Uhr und etwa 1.15 Uhr, am Utoquai 2, auf Höhe des Schiffsteg Pier 7, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.