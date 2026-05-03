Mann in Zürcher Bar mit Stichwaffe lebensbedrohlich verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es in einer Bar im Zürcher Kreis 4 zu einem Streit zwischen zwei Personen. Dabei wurde ein Mann mit einer Stichwaffe lebensbedrohlich verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 1.30 Uhr wurde eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich auf eine Person in einer Bar im Kreis 4 aufmerksam gemacht, die Stichverletzungen aufwies, heisst es in einer Medienmitteilung der Stapo Zürich. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es in der Bar zu einem Streit zwischen zwei Personen, bei dem auch eine Stichwaffe eingesetzt wurde. Der Verletzte, ein 27-jähriger Spanier, wies mehrere Stichverletzungen auf und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch die Polizei und die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in lebensbedrohlichem Zustand in ein Spital gebracht, wo er notoperiert wurde.

Die Stadtpolizei Zürich nahm vor Ort einen 46-jährigen Spanier fest. Der mutmasslich Tatverdächtige wurde für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht. Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt.