Zürcher Kantonsrat stellt sich gegen Wohnungsinitiative

Der Zürcher Kantonsrat beschäftigt sich am Montag mit mehreren Initiativen zur Wohnungspolitik im Kanton. (Symbolbild)
Foto: GAETAN BALLY
Darum gehts
- Kantonsrat neigt zur Ablehnung der Initiative und Zustimmung des Gegenvorschlags
- Grüne, SP und AL unterstützen die Initiative zur Wohnungspolitik
- Entscheid zum Gegenvorschlag fiel mit 113 zu 59 Stimmen aus
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Entscheid zum Eintreten auf den Gegenvorschlag ist an der Sitzung des Kantonsrats am Montag mit 113 zu 59 Stimmen deutlich ausgefallen. Ein Entscheid zur Initiative selber ist noch nicht gefallen. Auch der Gegenvorschlag kann erst nach einer zweiten Lesung endgültig gutgeheissen werden.
Trotzdem zeichnet sich nach dem Beginn der Beratungen am Montagmorgen ab, dass der Kantonsrat die Initiative wohl zur Ablehnung und den Gegenvorschlag zur Zustimmung empfehlen wird. Die Initiative wird von den Grünen, der SP und der AL unterstützt.
Am Nachmittag wird sich der Kantonsrat mit weiteren hängigen Volksinitiativen zur Wohnungspolitik beschäftigen. Als nächstes steht die «Wohnschutz-Initiative» auf dem Programm.