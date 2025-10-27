Zürcher Kantonsrat stellt sich gegen Wohnungsinitiative

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag die «Wohnungsinitiative» der Grünen und den Gegenvorschlag dazu beraten. Es zeichnet sich ein Nein zur Initiative sowie ein Ja zum Gegenvorschlag ab.

Der Zürcher Kantonsrat beschäftigt sich am Montag mit mehreren Initiativen zur Wohnungspolitik im Kanton. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts Kantonsrat neigt zur Ablehnung der Initiative und Zustimmung des Gegenvorschlags

Grüne, SP und AL unterstützen die Initiative zur Wohnungspolitik

Entscheid zum Gegenvorschlag fiel mit 113 zu 59 Stimmen aus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Entscheid zum Eintreten auf den Gegenvorschlag ist an der Sitzung des Kantonsrats am Montag mit 113 zu 59 Stimmen deutlich ausgefallen. Ein Entscheid zur Initiative selber ist noch nicht gefallen. Auch der Gegenvorschlag kann erst nach einer zweiten Lesung endgültig gutgeheissen werden.

Trotzdem zeichnet sich nach dem Beginn der Beratungen am Montagmorgen ab, dass der Kantonsrat die Initiative wohl zur Ablehnung und den Gegenvorschlag zur Zustimmung empfehlen wird. Die Initiative wird von den Grünen, der SP und der AL unterstützt.

Am Nachmittag wird sich der Kantonsrat mit weiteren hängigen Volksinitiativen zur Wohnungspolitik beschäftigen. Als nächstes steht die «Wohnschutz-Initiative» auf dem Programm.