Stadtzürcher Wohnraumfonds startet 2025

Gemeinnützige Wohnbauträgerschaften können ab 2025 Beiträge aus dem neuen Wohnraumfonds beantragen – das soll zu mehr günstigen Wohnungen führen. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Stadtrat hat die entsprechende Verordnung zum Wohnraumfonds auf den 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt, wie er am Mittwoch mitteilte. Die Beiträge aus dem Fonds ermöglichen tiefere Mieten trotz steigender Preise für Grundstücke oder Liegenschaften, wie der Stadtrat in der Mitteilung weiter schreibt. Sie sollen so zusätzlichen günstigen Wohnraum schaffen.

Beitragsberechtigte sind private Wohnbaustiftungen und -genossenschaften, gemeinnützige Aktiengesellschaften, Vereine sowie die städtischen Wohnbaustiftungen und die Stadt Zürich als Trägerin des kommunalen Wohnungsbaus.

Das Stadtzürcher Stimmvolk hatte der Schaffung des Wohnraumfonds im Juni 2023 zugestimmt und dafür einen Objektkredit von 100 Millionen Franken und einen Rahmenkredit von 200 Millionen Franken bewilligt.