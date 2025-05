Wohnbau Stadt Zürich will in Oerlikon 220 Wohnungen erstellen

Auf einem ehemaligen ABB-Areal in Oerlikon will die Stadt Zürich 220 Wohnungen erstellen. Das Areal hat sie für 106 Millionen Franken gekauft. Auch Gewerbe und ein Park sollen in MFO-West Platz haben.

Publiziert: 12:26 Uhr