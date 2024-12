Winterthurer «Loverboy» (23) steht erneut vor Gericht Er zwang 12-Jährige zu Sex mit seinen Freunden

Ein Mädchen verliebte sich unsterblich in einen älteren Jungen. Dieser nutzte das aus und zwang sie zum Sex mit Freunden – das erste Mal war sie 12 Jahre alt. Der «Loverboy»-Fall wird am Montag am Zürcher Obergericht verhandelt.